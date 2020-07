Cuarentena escalonada en AMBA: qué se podrá hacer desde el 18 de julio

Cuarentena en el AMBA, NA.

El presidente Alberto Fernández anunció que a partir del sábado 18 de julio se iniciará una nueva etapa de cuarentena hasta el 2 de agosto, con diferencias entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires pero con el objetivo de volver "a la vida habitual en este nuevo mundo", pese a que la "batalla" contra el coronavirus no está "ganada".

"Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir volviendo a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cosas diferentes", afirmó Fernández en la Quinta de Olivos, acompañado de forma presencial por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y por videoconferencia con Arabela Carreras (Río Negro), Gerardo Morales (Jujuy) y Jorge Capitanich (Chaco).

Más allá de las flexibilizaciones, el jefe de Estado enfatizó que la pandemia está "lejos" de quedar "superada", y reiteró que el "riesgo está latente" en todo el país y no solo en el área metropolitana de Buenos Aires.

"El riesgo está todavía latente y no es que el riesgo está concentrado solo en el AMBA. El 97% de los contagios ocurre en el área metropolitana, pero el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país", destacó Fernández.

Por esa razón, hizo un llamado a la responsabilidad social y sostuvo que el "esfuerzo" realizado durante el aislamiento obligatorio "tuvo sentido" y permitió que la Argentina se colocara "entre los países con menos muertos" del mundo.

Para la Ciudad, Rodríguez Larreta anunció que implementará a partir de mañana un plan "gradual" que tendrá "seis etapas", cuya duración dependerá del curso del coronavirus, aunque advirtió que "la pelea no está ganada".

"Es un momento muy difícil, pero no es para siempre, y la forma de salir adelante es entre todos. El esfuerzo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan no significa que la pelea esté ganada, porque los contagios son altos y tenemos que convivir con el virus".

En tanto, en Provincia de Buenos Aires, Kicillof anticipó que se volverá "gradualmente a partir del lunes a la apertura de empresas", a las que seguirán los comercios barriales el miércoles y actividades profesionales el lunes siguiente.

"Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. Ahora se redujo la velocidad de contagio, entonces estamos en posibilidad de volver de manera escalonada volver a la etapa anterior, que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios y saturar las camas", indicó el gobernador.

Actividades que se habilitarán en los próximos días en la Ciudad:

Mudanzas: a partir de este fin de semana

Comercios de cercanía no esenciales y galerías comerciales (menos indumentaria y calzado): reapertura desde el lunes 20.

Actividades aeróbicas individuales en el espacio público, como el running, desde el lunes 20.

Ampliación de las salidas recreativas de familias con sus hijos: desde el lunes 20 podrán salir de 10 a 18 horas. La primera semana estará habilitado los martes, jueves, sábados y domingos; desde el 27 de julio todos los días.

Profesiones liberales como abogados y escribanos.

Peluquerías: a partir del miércoles 29 de julio.

Comercios de ropa y calzado: a partir del miércoles 22 de julio.

Paseadores de perros: a partir del miércoles 22 de julio.

Psicólogos: a partir de la semana del 27 de julio.

Prácticas religiosas: estará permitido el rezo individual en los templos, con una presencia máxima y simultánea de hasta 10 personas.

Actividades que se habilitarán en los próximos días en la Provincia:

Reapertura de empresas con protocolos estrictos y transporte propio.

Comercios barriales: desde el miércoles 22/7.

Actividades profesionales liberales: desde el lunes 27/7.