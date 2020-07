Coronavirus en Colombia: brutales castigos de grupos armados para imponer su ley en cuarentena

Coronavirus en Brasil. NA.

El coronavirus continúa con su avance imparable en los Estados Unidos y sobre todo Sudamérica, donde Brasil, Chile, Colombia y Argentina reportaron este viernes nuevos récords, mientras Centroamérica y el Caribe dan la sensación de contener la curva de la pandemia, en un continente que ya completa 297.000 muertes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América se reportaron 151.531 nuevos casos y 4.653 muertes en las últimas 24 horas.

En la jornada Brasil registró 34.177 nuevos casos y 1.163 muertos, para un total 77.851 óbitos y 2,04 millones de infecciones. Colombia rompió de nuevo este viernes el récord de contagios y muertes, en su peor registro sumando 182.140 casos y 6.288 decesos.

Chile, otro de los más afectados del mundo por el coronavirus, unificó la metodología para el conteo de muertos y reconoció más de un millar de fallecidos que no estaban inscritos en el Registro Civil, con lo que el balance total desde el inicio de la pandemia asciende a 8.347 decesos y los casos suman 326.539.

Argentina había tenido un nuevo récord de positivos, 4.518, que llevó a 119.301 el total de infectados en el día en que el Gobierno anunció una flexibilización de la cuarentena en Buenos Aires y otras zonas con alta circulación del virus.

Por su lado, Bolivia experimentó un nuevo récord diario de casos confirmados con 1.938, mientras el país se mantiene, según distintos estudios, entre los más afectados por la enfermedad, con un total de casos positivos que alcanza los 54.156 y los fallecidos son 1.984.



Precaución y alerta en Centroamérica y el Caribe:

En la zona del Caribe, la mayor isla, Cuba, culminó la pasada jornada con 55 casos activos de la COVID-19, una de las cifras más bajas de las últimas semanas, que en su mayoría corresponden a La Habana, que tiene una tasa de incidencia de la enfermedad de 3,93 por 100.000 habitantes.

En Puerto Rico la gobernadora, Wanda Vázquez, dijo que el repunte de casos se debe a que una parte de la ciudadanía "bajó la guardia". La isla, con 3,1 millones de habitantes, reporta 3.272 contagiados y 177 decesos. República Dominicana suma 50.113 casos confirmados de coronavirus, después de registrarse 1.370 nuevos contagios en la pasada jornada, mientras que los fallecidos ascienden a 942.

Pandemia en Colombia. Reuters.

En Nicaragua, el Ministerio de Salud anunció que los ciudadanos tendrán acceso directo, por primera vez, a la prueba de la COVID-19 a un costo de 150 dólares y siempre que demuestren que tienen planificado viajar a un país que exija resultados negativos de la enfermedad.

Según el Gobierno de Nicaragua, cuya estrategia incluye no establecer restricciones, el coronavirus ha causado 99 muertos y 3.147 casos confirmados, sin embargo, el independiente Observatorio Ciudadano informó este viernes que unas 2.397 personas han fallecido en el país con síntomas de la enfermedad, incluyendo 137 que padecían neumonía, desde que la pandemia alcanzó al país a mediado de marzo pasado. El Observatorio, integrado por una red de médicos y voluntarios que registra casos de COVID-19, también reportó 8.508 casos sospechosos de la enfermedad.

Estados Unidos frente a nueva ola de contagios:

Estados Unidos se encamina a superar su primera ola de muertes por COVID-19 al sumarcasi mil muertos en las últimas 24 horas, con Florida como el foco más grave de la pandemia y con el debate sobre la importancia de llevar máscara y la reapertura de los colegios en boca de las familias de todo el país.

A newly-revealed WH document shows 18 states in the “red zone” for COVID-19 cases, meaning 100 new cases for every 100,000 residents, that should adopt more stringent guidelines.



In 11 states more than 10% of COVID-19 tests are coming back positive.@PaulaReidCBS reports pic.twitter.com/V24ZcMWLvI