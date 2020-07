Andrés Calamaro, polémico sobre Queen: "Es el grupo más inflado de la historia"

Queen vs Calamaro.

Andy Rex es el vocalista de Reina Madre, la banda tributo de Queen en Argentina y quien salió a responderle a Andrés Calamaro quien afirmó que la banda inglesa era “la banda más inflada de la historia”.

Rex explicó sobre esto que “es una opinión personal de Calamaro y si así lo siente no me queda más que respetarla, aunque en este caso nos cause risa o lo haya expuesto inclusive a un papelón mediático”.

“Cualquier persona y sin la necesidad de ser un experto en música y ni siquiera fan de Queen sabe que la banda ha dado sobradas muestras de lo que fue capaz de construir y lograr por mérito propio. Casi cincuenta años de trayectoria reconocida mundialmente por cuatro generaciones no debe ser por casualidad ¿no?”, comentó en una entrevista con Infocielo.

“Demuestra una dosis de ignorancia ya que precisamente si hubo una banda que fue perseguida, castigada y hasta despreciada por la prensa y la crítica de aquel momento ha sido Queen, lo cual su frase me resulta infundada”, agregó.

Sobre Calamaro y Freddie Mercury, dijo: “Creo que debería aprender de una persona que si bien ya no está físicamente entre nosotros, ha dejado junto a sus compañeros de banda un legado eterno tanto de su obra musical como así también de lucha y constante superación habiendo enfrentado con una valentía única momentos durísimos de su vida y durante los cuales no dejó jamás de componer y crear verdaderas joyas a través de letras y melodías inolvidables, las cuales Calamaro considera flojas”.

“Se ve que tampoco le prestó mucha atención a Coldplay y Foo Fighters, por mencionar un par nada más. Hay muchos artistas que han tenido influencia directa o indirecta de Queen. Incluso el mismísimo Kurt Cobain, líder de Nirvana y rey del grunge, profesaba tal admiración por Freddie Mercury que hasta lo mencionó en su carta de despedida”, agregó-

Por último cerró: “Lo cierto es que hoy en día Brian May y Roger Taylor, miembros originales, siguen llenando estadios y manteniendo vigente a Queen y en definitiva eso es lo que importa”.