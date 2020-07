VIDEO: indignación y repudio en redes por un hombre que disparó a perros en un campo

Captura de video.

Un hecho polémico y repudiable se volvió viral en redes sociales y generó el enojo de varios usuarios. Tres personas se grabaron en una camioneta en medio del campo persiguiendo a tiros a perros. IMÁGENES SENSIBLES.

En el video se escucha claro el sonido del arma y el quejido de los animales. El video fue mostrado en Instagram y generó un fuerte repudio.

Se realizó una denuncia en cuestión que está a cargo Fiscalía N°40 de la Ciudad a cargo del fiscal Matías Michienzi.

La denuncia estuvo a cargo de “Patitas en Acción”. Los hechos sucedieron en Carlos Keen, a unos 100 kilómetros de la Ciudad, el fiscal Michienzi se declarará incompetente y pasará el expediente a un juzgado de Lujan que es la localidad más cercana.

Por los últimos datos dados a conocer, los ocupantes de la camioneta pertenecerían al campo que queda al lado de donde le disparan a los perros y lo que buscaban era evitar que los animales crucen y lastimen o maten a las vacas.

Ahora la justicia de Luján aguardan que envíen el expediente desde la Ciudad para seguir investigando el hecho y determinar si los animales recibieron algún disparo.