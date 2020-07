Horacio Rodríguez Larreta sobre el coronavirus en la ciudad: “El haber estabilizado los casos en la ciudad es un buen panorama”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño.



El lunes la ciudad de Buenos Aires entrará en la etapa 1 de flexibilización de la cuarentena. Según el jefe de Gobierno, el panorama tras 17 de aislamiento estricto es bueno ya que los casos se estabilizaron y el ritmo de contagios “viene bajando”.

Horacio Rodríguez Larreta apela a la responsabilidad de los ciudadanos y adelante que no pondrá “3 millones de policías para controlar que todos usen el barbijo”. “Tenemos que hacer las cosas bien para no retroceder”, repite mientras se prepara para la ardua tarea de reactivar la economía y el desafío de tener que gobernar sin poder hacer obras.

"Hoy, si tengo que adelantar algo, diría que en las próximas semanas en las estadísticas se deberían ver más casos, porque estamos profundizando y yendo a buscar a las casas. Para nuestro análisis nosotros separamos esos casos adicionales que tenemos porque los estamos yendo a buscar", enfatizó el jefe de gobierno porteño.

Con respecto a la variable R de la que hablan y que muchos países levantaron su cuarentena estando por debajo de 1, el mandatario dijo: "Venimos de un R que estuvo al principio en 1,3 y bajó a 1,2. A finales de junio, cuando tomamos la decisión de volver a la cuarentena estricta, estaba en 1,1 y hoy está en 1,02. El ritmo de contagios viene bajando".

"El haber estabilizado los casos en la ciudad es un buen panorama... Aunque el transporte público es un lugar sensible, es un lugar en donde viaja toda gente junta por un periodo largo y en un lugar cerrado. Tiene todas las características para ser un lugar de riesgo entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso", afirmó Larreta.

Con respecto a las movilizaciones sociales de 9 de Julio, Larreta dijo que: "No fueron tan grandes. Más o menos, esta ocupó más espacio porque hubo muchos en auto. En términos de cantidad de gente fueron similares. Nosotros nos basamos en el cumplimiento de las responsabilidades personales, no podemos estar detrás de cada uno, no es que nos ponemos a disuadir manifestaciones -que hubo más de una durante todo este tiempo-. Lo que si apelamos es a que la gente no se junte, el riesgo de contagio está cuando las personas están una al lado de la otra".