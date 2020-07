¿Cómo será la vuelta de la actividad física en Buenos Aires en medio del coronavirus?

Runners en CABA con un estricto control de seguridad, NA.

El Gobierno porteño anunció el viernes último la primera etapa de un plan de reinicio de actividades en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una cuarentena más flexible. Desde mañana, los vecinos de la Capital Federal podrán salir nuevamente a correr, andar en bicicleta, patinar o simplemente caminar como actividad física de esparcimiento.

Hasta este domingo seguía confuso el momento en que entra en vigencia la medida, ya que si bien al anunciarla se le fijó el horario de 18:00 a 10:00 del día siguiente, con lo cual la actividad física estaría habilitada desde mañana recién al final de la tarde, en rigor el permiso entraría en vigencia a las cero horas del lunes 20 de julio, por lo que pasada la medianoche ya estaría permitida.

El Gobierno porteño dispuso reinstalar los cortes de tránsito para facilitar la actividad en parques y plazas seleccionados en el horario nocturno. Para evitar desbordes como el vivido en junio, cuando por primera vez se permitió la actividad física, y atento a que mañana es el Día del Amigo y podrían organizarse encuentros en espacios públicos con la excusa de la salida habilitada, el Gobierno dispuso que este lunes sólo podrán salir quienes tengan DNI terminado en número par.

El sistema de salidas a través del número de documento, que para la actividad física sólo se mantendría unos pocos días, es el mismo que rige para las compras en los comercios no esenciales: DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar.

La actividad física en grupos seguirá vedada por el momento, ya que no podrán ir más de dos personas juntas; se deberá respetar un distanciamiento mínimo de dos metros; y el tapabocas es de uso obligatorio para ciclistas y los que salen a caminar, pero no para los runners. Por otra parte se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas y de los bancos de plaza, y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.