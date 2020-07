Médicos de La Plata: "Creamos un protocolo especial para los pacientes terminales de Covid-19 para que no tengan una muerte solitaria"

Pobreza en Argentina.

En la primera mitad de este año, la pobreza habría alcanzado al 40/41% de la población urbana. Ese promedio se compone de un 33/35% en el primer trimestre y un 45/47% en el segundo trimestre, según los cálculos de los especialistas sociales y en economía.

Con esos porcentajes, sobre una población urbana de 41 millones, en el semestre la pobreza alcanzaría a entre 16.400.000 y 16.800.000 personas, con un pico en el segundo trimestre de entre 18.400.000 y 19.300.000.

Si esos mismos índices se aplicaran a la población total, incluyendo la rural, la pobreza en la actualidad golpea a más de 21 millones de personas. Ya días atrás, si bien no arriesgó números, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca admitió que, a pesar de las ayudas oficiales a las familias y empresas, "el golpe sobre la economía es muy duro. La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a observar datos muy fuertes, de una crisis inédita. Van a empeorar, eso va a suceder, lo decimos con toda claridad”.

Como es habitual, el INDEC recién informará las cifras del segundo semestre en septiembre. Por eso, para evaluar cómo se proyectan las cifras, ya concluida la primera mitad del año.

“Para el primer semestre de 2020 proyectamos una tasa de pobreza de 40,5%. De confirmarse estos valores, habría un aumento de 5.1 puntos porcentuales con respecto a la incidencia de la pobreza en el primer semestre de 2019 (35,4%)”, dijo el economista Martín Rozada, profesor de la Universidad Di Tella.

Para Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) “la crisis económica y social ocasionada por las medidas sanitarias en respuesta al Covid19 está generando un impacto de empobrecimiento general. Antes de la pandemia estábamos lejos de tener una economía sana, una sociedad libre de pobreza, un modelo de crecimiento sustentable una democracia fuerte, tampoco servicios de alimentación, salud, educación, hábitat y viviendas dignas para todos. Y la pobreza había llegado al 38,4% en el cuarto trimestre de 2019”.

Según el INDEC, la pobreza durante el primer semestre de 2019 había sido de 35,4% incluyendo esto un primer trimestre de 34,2% y un segundo trimestre de 36,4%. Un año después, dice Salvia, “según estimaciones basadas en simulaciones, propias y de otros centros académicos -no son mediciones-, la pobreza podría habría sido del 34% durante el primer trimestre, pero tendríamos un piso de no menos del 45% entre abril-junio de este año. La evidencia hasta ahora muestra que en el futuro próximo la sociedad argentina no sólo será más pobre sino también más desigual, sumando una nueva capa de población excedente y de marginalidad a su matriz social”.