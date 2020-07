Coronavirus en el Mundo, minuto a minuto: 14.355.700 infectados y 603.280 muertos

La pareja se alojó en el lujoso The Residence Maldives y allí pasaron la cuarentena.

El señor Baranek y la señora Barankova, originarios de la República Checa, fueron tras su sueño de años que era conocer las paradisíacas Islas Maldivas y allí alojarse para pasar unos días de ensueño.

La alargada sombra del coronavirus asomaba ya por medio mundo, pero su país todavía no había cerrado las fronteras ni decretado el confinamiento al iniciar su viaje. Esto último ocurrió el 12 de marzo, cuando se impuso que los ciudadanos solo pudieran salir de casa para trabajar, hacer compras indispensables o pasear al aire libre. Por aquel entonces, las Islas Maldivas tampoco se planteaba como un destino especialmente peligroso en materia sanitaria. Y menos en un resort de cinco estrellas exclusivo donde la intimidad está más que garantizada.

Así que los Baranek llegaron sin problemas a la idílica isla de Falhumaafushi, al abrigo del atolón Gaafu Alifu, uno de los más grandes y profundos del planeta, donde se encuentra el resort de cinco estrellas The Residence Maldives, uno de los miembros más exclusivos del grupo Cenizaro Hotels & Resorts, cuya media de precios puede rondar los 1.000 euros la noche según la temporada.

The Residence Maldives, un lugar de ensueño.

La media de estancia en sus instalaciones es de cuatro días a una semana y suele ser, en la mayoría de las ocasiones, el segundo destino elegido por las parejas de luna de miel tras disfrutar de unos días en la India, Sri Lanka, Tailandia o algún otro estado asiático cercano al archipiélago. Sin embargo, la pareja checa ha batido todos los récords al permanecer en el hotel nada menos que 127 días, ya que su salida definitiva estaba programada para ayer, de forma que hoy mismo deberían llegar a su país.

Nadie en la historia del hotel, que se abrió en 2012, había disfrutado tanto tiempo de este pequeño paraíso suspendido en el océano Índico, por lo que los responsables del complejo incluso entregaron a la joven pareja un certificado por ser los clientes más duraderos del resort y que celebraron juntos en una cena en la playa. Una despedida que ambos recordarán, ya que en todo momento han agradecido el buen servicio que recibieron durante los cuatro meses.

La pareja recibió del gerente del hotel un certificado por ser los huéspedes en con más tiempo allí.

No era fácil abandonar el país en avión, ya que las fronteras se cerraron y no se han vuelto a abrir a los viajeros internacionales hasta el 15 de julio. Poco a poco fueron pasando los días y la pareja decidió quedarse en las Islas Maldivas, ya que las cifras de coronavirus no han sido tan alarmantes como en otros destinos. A día de hoy, han fallecido 15 personas y se han confirmado 2.899 casos, mientras que 2.339 han logrado recuperarse. No en vano, el país ya ha sido eliminado de la lista de lugares de alto riesgo de contagio por países como los Emiratos Árabes Unidos y Alemania.

La República Checa ha registrado peores cifras, con 355 víctimas mortales y 13.612 casos confirmados. Eso les alentó a continuar en su peculiar paraíso, en el que se han dedicado a descansar, nadar entre delfines, desayunar dentro de su villa ubicada sobre el mar, pasear a orillas del mar, darse masajes en el spa o saborear la gastronomía isleña con platos como los buñuelos de pescado fresco o la ensalada típica maldiviana (mas huni) a base de coco, atún (el pescado nacional por antonomasia) y chile.

La pareja junto a otros huéspedes celebrando sus 100 días en el paraíso.

Eso sí, lo que más han disfrutado es el buceo, ya que bajo las aguas del resort se encuentran más de 250 especies de coral y 1.200 especies marinas, por lo que cada día podían nadar entre tiburones bebé, barracudas y peces globo.