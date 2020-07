Coronavirus: "revolucionaria" prueba de saliva podría ponerle fin a la pandemia

La presentación que emocionó a personal de salud en Polonia.

La pandemia y el confinamiento por el avance del coronavirus trajo drama al mundo, pero al mismo tiempo, le ha dado la oportunidad a la gente de unirse y expresar sus auténticos sentimientos.

Y muchas veces esos sentimientos salen a flor de piel, del modo más emocionante.

El tenor polaco Leszek Świdziński de la Opera Real de Polonia y el coro de médicos Medicantus conmovierom a los médicos y enfermeras hasta las lágrimas cuando aparecieron en un hospital de Varsovia e hicieron una poderosa interpretación de Nessun Dorma ("Que nadie duerma") la famosa aria de la ópera Turandot de Giacomo Puccini.

Este gran tenor polaco mantuvo un Re mayor por 6 compases ininterrumpidamente al final cuando dice "Vincerò" ("Venceré).

La pieza ha sido protagonista de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia del teatro musical, y la misma forma parte de uno de los últimos actos de la obra Turandot inspirada en la China milenaria que cuenta la historia de una princesa rodeada por la hostilidad.

Nessun Dorma termina siendo la interpretación que refleja la victoria del amor sobre el odio, donde Turandot clama que nadie se duerma para descifrar el nombre del joven héroe Calaf quien logró descifrar los enigmas de la princesa Turandot.

Así fue la presentación en Varsovia.