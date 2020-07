Cuarentena: desde este lunes se puede volver a correr en la Ciudad

Claudio Belocopitt.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), brindó una entrevista donde manifestó su “preocupación” por la situación de los hospitales y clínicas privadas del país y reconoció en plena pandemia por coronavirus. “Hoy tenemos un 90% de ocupación de piso en el sistema privado de salud en Ciudad de Buenos Aires”, dijo.

“Yo veo con mucha preocupación la situación actual. Este contexto actual es más complicada que la que teníamos en marzo. La realidad del sistema de salud no es la que se informa”, comentó.

"El sistema de salud puede colapsar. Swiss Medical habló con muchas instituciones para derivar pacientes, pero muchas no nos pueden recibir”, agregó.

“Yo desearía que cuando todo pase podamos reflexionar sobre el sistema de salud que requiere la argentina. Siempre lo he planteado y todo se minimizaba. Tenemos que reconocer como sociedad, todos, políticos, periodistas y empresarios, que a la salud no le dimos bola. Los políticos no le dan bola, fíjense en los últimos debates presidenciales”, explicó.

“Ahora, el sistema público y privado la viene bancando bien desde el 3 de marzo, así que ojalá que podamos entender entre todos que tenemos que discutir como tiene que ser el sistema de salud del futuro”, cerró.