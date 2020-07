Kanye West: ¿Cómo fue la primera reunión de campaña del rapero por la presidencia de EE.UU.?

Joe Biden y Donald Trump. Reuters.

Mientras el candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, estaría logrando una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre el presidente, Donald Trump, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, el jefe de la Casa Blanca dijo ayer que podría haber fraude y se negó a comprometerse a aceptará los resultados electorales.

Los votantes siguen castigando la gestión de Trump sobre la epidemia de coronavirus en Estados Unidos, donde han muerto ya más de 140.000 personas y más de tres millones han resultado contagiadas.

"No creo que vaya a perder", dijo, sin embargo, el líder de la Casa Blanca, durante una entrevista realizada hoy por Fox News.

"¿Sabe cuántas veces me han dado por derrotado? (...) No estoy perdiendo, porque esas son encuestas falsas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía más falsas", dijo al entrevistador Chris Wallace.

Así mismo, atacó a su oponente calificándolo de "incompetente" para liderar el país."¿Sabe por qué no voy a perder? Porque el país, al final, no va a elegir a un hombre que está arruinado. Está arruinado mentalmente", enfatizó Trump.

A pesar de a los comentarios del presidente, Biden, acuartelado durante toda la epidemia -y tras pedir a sus simpatizantes que no se fíen de las encuestas para no repetir la debacle protagonizada por la candidata demócrata en los últimos comicios, Hillary Clinton-, surge como una figura con la que se están identificando cada vez más votantes de centro y conservadores.

El candidato demócrata cuenta ahora con un 55% de respaldo entre los votantes registrados frente al 40% a favor de Trump, según el sondeo de ABC News y el diario The Washington Post publicada este domingo, y que le concede cinco puntos más que el sondeo del mes pasado. La ventaja de Biden en el grupo de "probables votantes", es decir, la población que acudirá a las urnas con toda seguridad es de 10 puntos.

También ha descendido el índice de aprobación sobre Trump, ampliamente criticado por su manejo de la pandemia, que en mayo era de un 45% y ahora es del 39%, según el sondeo, con un margen de error de +/- 4 puntos porcentuales, recoge Bloomberg.

La web RealClearPolitics, que recopila las encuestas recientes y ahora actualizada para incluir el sondeo del ABC / Post, muestra a Biden, exvicepresidente de Estados Unidos, 8,8 puntos por delante del líder republicano.

Votación por correo:

Por su parte, Trump denunció que el método de voto por correo, que muchos estados facilitaron por la pandemia para las elecciones de noviembre, podría llevar a un fraude electoral y se negó a prometer públicamente que respetará los resultados.

"No voy a decir que sí, y no voy a decir que no, al igual que me negué a hacerlo en las elecciones pasadas", dijo.

Es sumamente inusual que un presidente norteamericano se niegue a respaldar completamente el proceso electoral. Pero para Trump, es parte de su retórica rebelde y hace eco de lo que hizo hace cuatro años cuando afirmó que reconocería los resultados sólo si él ganaba.

El presidente insistió en su advertencia de que, si Biden llega al poder, "la izquierda radical destruirá" Estados Unidos con "el mismo tipo de ideología que tomó las riendas de Venezuela", donde ahora "no hay agua, ni comida ni medicinas".

También hizo otras acusaciones especulativas diciendo que "triplicaría los impuestos" y "dejaría sin financiación a la policía".

Pero además sentenció que "la religión se irá" de la vida de los norteamericanos, en referencia a los gobernantes demócratas de varios estados que prohíben grandes servicios religiosos para detener la propagación del virus.

El mandatario se preguntó si el demócrata podría pasar una prueba de habilidad cognitiva que dijo que él había "superado".

"Deje que Biden se siente para una entrevista como esta, él quedaría en el suelo llorando por su mami. Él diría, 'Mami, Mami, por favor llévame a casa'", se burló Trump.