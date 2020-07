Gray, sobre cortes de luz en el conurbano: "Pedimos que revoquen la concesión de Edesur"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, planteó este mediodía en una entrevista a CANAL 26 que la empresa de distribución de energía eléctrica Edesur "debe ser estatizada" ya que "no hace inversiones y el servicio se cae".

"Estamos muy preocupados por lo que sucede, tenemos permanentes cortes y Edesur no nos da ninguna respuesta, sin mostrar disposición de hacer inversiones. Hemos tenido reuniones y sin respuestas", expresó.

"En este invierno tuvimos muchos cortes y nos queremos imaginar lo que será el verano. Edesur tiene una concesión por 95 años dando un servicio deficitario", comentó.

"La empresa no da respuestas a usuarios, no atiende los llamados, yo he ido a audiencias públicas y en los últimos cuatro años pagamos tarifas exorbitantes sin hacer inversiones. Viene con planes de inversión que no cumple", agregó.

"Las respuestas que dan son evasivas, con planes de inversión que nunca se cumplen y el servicio se viene deteriorando. Pasaron 28 años y no habrá inversiones. Nos presentamos formalmente en el ENRE para pedir la rescisión la concesión porque no brindan el servicio que deben", dijo.

"Hemos tenido que poner generadores eléctricos, vecinos los han puesto en la vereda con sus comercios. Hemos estado más de una semana sin luz y esto no puede seguir esperando. No estoy dispuesto a que mis nietos sigan con esta empresa", cerró.