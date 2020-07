Coronavirus en Argentina: récord de 113 muertos y 3.937 casos en un día, hay 130.774 infectados y 2.373 fallecidos

Runners en Ciudad de Buenos Aires. Canal 26.

Los runners volvieron este lunes a los parques de la Ciudad de Buenos Aires pero con menos afluencia que el 8 de junio último, cuando la actividad física al aire libre se autorizó por primera vez durante la cuarentena y la gran concurrencia impidió mantener la distancia social recomendada para prevenir el contagio de coronavirus.

En los Bosques de Palermo, por ejemplo, la cantidad de ciclistas, corredores y caminadores que concurrieron desde esta tarde -hasta horas de la noche- para hacer ejercicio permitía mantener la distancia social sin dificultad.

CANAL 26 estuvo allí EN EXCLUSIVA.

Todo fue muy tranquilo y organizado y se estuvo respetando la distancia social en esta primera jornada de actividades.

Como es habitual, los runners se concentraron mayoritariamente en el Rosedal, aprovechando el horario permitido para hacer sus caminatas y ejercicios.

Your browser does not support the video element.

La vuelta de los ejercicios al aire libre. Canal 26.

Al Parque Centenario, en el barrio porteño de Almagro, también concurrió personal del Gobierno con el objetivo de recordar a los vecinos cuáles son las medidas preventivas que se deben respetar allí.

En el perímetro del Parque Centenario, las calles fueron cortadas al tránsito vehicular entre las 18 y las 10 para dar más espacio a quienes realizan actividad física. Así, quienes corren usan las calles y quienes caminan, la vereda. Además, debes circular todos en el mismo sentido.