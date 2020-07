Cuarentena por coronavirus: el Gobierno asistirá a empresas para el pago de sueldos de julio

Poca gente en bares. NA.

Este lunes, como sucedía habitualmente cada 20 de julio, es el Día del Amigo en la Argentina, pero no es un día igual a tantos otros. En medio de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en algunas provincias la celebración ha sido diferente. Con muchos bares cerrados, el sector pierde uno de los días de facturación más importantes del año.

De acuerdo a los datos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) esta fecha está en el tercer lugar del ránking de consumo en establecimientos gastronómicos, detrás del Día de la Madre, en octubre, y el del Padre, en junio.

En lo que respecta a las cervecerías y los bares, ocupa el segundo lugar. El primero se lo lleva San Patricio, que este año se dio el martes 17 de marzo, tres días antes de que se decretara la cuarentena obligatoria. De todos modos, la mayoría de los locales no abrió porque ya regían medidas restrictivas.

"El consumo del Día del Amigo siempre se comparaba con el de un sábado muy bueno. En nuestro caso, hablamos de entre 500 y 600 personas por noche", dijo Juan Manuel Kahn, uno de los dueños de La Fernetería, de Palermo.

Para tratar de reactivar el comercio, muchos locales pensaron promociones para esta fecha, desde cajas con productos para regalar hasta platos especiales para la ocasión. Muchos de ellos, acompañados de tragos o champagne para brindar a distancia.

Para este lunes, el local de Kahn armó distintas opciones de cajas de comidas, picadas o botellas de tragos. Pero las ventas no fueron buenas. "Habremos vendido 10", comentó.

Penélope Mariani, encargada de Pablos Restó & Pastelería, de Villa Devoto, relató que en un Día del Amigo normal podían llegar a atender hasta 160 cubiertos. Para este lunes, lanzaron cajas con diferentes propuestas de pastelería y picadas, pero también vendieron alrededor de 10.

Manuel Miragaya, dueño de la cervecería Growlers, que tiene cuatro locales, dijo por su lado: "Para nosotros el Día del Amigo es comparable con un viernes, que es nuestro mejor día, con una venta de entre 500 y 600 tickets".

Para este lunes 20, como es el día en el que los locales permanecen cerrados, propusieronuna promoción solo con delivery de seis latas de cerveza, bastoncitos de muzzarella y dips. Vienen en dos cajas, que se reparten en dos direcciones diferentes, para mandar a dos amigos o "compartir" con otra persona. "Anduvo muy bien en relación a estos días, pero las ventas no llegan ni al 10% de un día fuera de la cuarentena", dice Miragaya.

Más allá de que muchos de los comercios gastronómicos siguen trabajando con modalidades como take away, delivery o, en las provincias que se encuentran en fase 5, con sus puertas abiertas, aunque con rigurosos protocolos y ocupación limitada, la mayoría no alcanza a facturar lo suficiente ni para cubrir sus gastos.

Mariani sostiene que, desde que volvieron a abrir, el local factura menos del 25% de lo que podía llegar a hacer mensualmente en 2019.

En el caso de Miragaya, en promedio no llegan al 10% de lo que facturaban en el mismo mes del año anterior. Aunque esto varía por local, y algunos alcanzan solo el 7%.

Por su lado, Kahn indica que, con estas nuevas modalidades, están facturando el 5% de lo que vendían en febrero.

La baja en la cantidad de clientes, el bajo consumo y los gastos de los materiales para implementar protocolos pusieron a los gastronómicos entre la espada y la pared. "Sin consumidores no es posible sostener a las empresas y sus puestos de trabajo", advierten desde la FEHGRA e informan: "El 74% de los establecimientos gastronómicos prevén el cierre en caso de continuar la situación actual".

Crisis económica de comercios por cuarentena. NA.

"Actualmente en gastronomía se trabaja con el único objetivo y esperanza de no fundirse", se lamenta Mariani.

"Económicamente te conviene cerrar y abrir cuando te toque abrir", destacó el dueño de La Fernetería. Según explica, no cerrar es un tema de "voluntades" y hoy los empresarios abren "para perder un poco menos", y para mantener la comunicación activa con sus clientes.

"Contemplamos la opción de cerrar cuando arrancó la cuarentena, pero nadie sabía cuánto iba a durar. Como dijeron 15 días pensamos que en un mes volvíamos a abrir", sostiene Kahn, que remarca que hoy "van cuatro meses y no tenés ninguna previsibilidad a futuro".

Para mantenerse abiertos debieron hacer acuerdos. Están pagando el 50% del alquiler y el 80% del sueldo de sus empleados. Pero, cuando se reactive la actividad, deberán hacerse cargo de la deuda por el porcentaje restante, con intereses.

"Nosotros no vamos a cerrar ninguno de los locales. Claramente la facturación es a pérdida, pero es un compromiso asumido. Afortunadamente, arrancamos la cuarentena sin deudas, pero hay mucha incertidumbre sobre cómo se van a ir acomodando los precios en relación al dólar actual", dice Miragaya, de Growlers.

El dueño de Growlers también remarca: "Desde UTGHRA nos llegó un comunicado alertando de que más de 70% de los bares van a cerrar a diciembre de 2020. Para nosotros, el cuello de botella se va a dar en octubre o noviembre, cuando se levanten los decretos que amparan alquileres, y empiecen a reclamar las deudas. Ahí va a quedar desprotegido el sector".

La FEHGRA explica que la mayor parte del sector está conformado por PyMEs, muchas de ellas familiares y, junto con la hotelería, emplea a 650.000 personas en todo el país. Por eso, destaca la importancia de avanzar con el proyecto de la Ley de Emergencia Turística, que incluye medidas de rescate para sostener al sector.

Entre varios puntos, apunta a que el Estado ayude a los pequeños empresarios en el pago de los salarios; la reducción de las tarifas de los servicios públicos y el diferimiento de sus vencimientos; créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo; exenciones impositivas; o la reducción del IVA en los servicios prestados por el sector.

"A nosotros no nos alcanza solo con la ayuda del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)", dice Mariani. Y explica: "Este mes entró el 17 y a los empleados les depositaron menos plata de lo que nos informaron a nosotros".

Sobre la asistencia del Gobierno, Kahn cuenta que se anotaron en el ATP y que están esperando la moratoria. "Todo ayuda, pero no alcanza porque en la mitad de los casos pagaron menos. Es difícil explicarle esto al personal", remarca.

También, el dueño de La Fernetería explica que deben seguir cubriendo los otros gastos, de los servicios, el alquiler, el resto del sueldo, los seguros, Internet, los contadores, entre otros, sin ayuda. "Si te va muy bien, cerrás en cero", detalla pero advierte que la mayoría está yendo a pérdida.

El viernes pasado, en la provincia de Tucumán las autoridades anunciaron que iban a pasar el Día del Amigo al 21 de septiembre, fecha en que se festeja el Día de la Primavera y el estudiante en el país. Sin embargo, no lo hicieron para beneficiar a los comerciantes sino para evitar aglomeraciones.

Para los empresarios gastronómicos, una medida similar a nivel nacional probablemente no hubiera funcionado. "Sería medio tirado de los pelos correr la fecha, porque la gente no lo va a festejar después", comenta Miragaya.