Andy Kusnetzoff dio detalles de su internación por coronavirus tras recibir el alta

Andy Kusnetzoff, conductor de TV.

El conductor Andy Kusnetzoff fue confirmado de coronavirus hace una semana y debió ser internado por un cuadro de neumonía. Luego de recuperarse de dicho cuadro, recibió el alta y seguirá realizando la recuperación en su casa.

Sobre cómo fue su internación y cómo vivió sus días con el virus, Andy brindó una entrevista radial a “Perros de la Calle”, el programa que tiene en Metro y fue contundente.

"Aparentemente este virus te puede agarrar de distintas formas, hay gente que es asintomática por días y días y a otros, como yo, nos agarra neumonía", comenzó.

"El panorama no estaba bueno, pero por suerte tuve buena capacidad de adaptación y en un momento empecé a mejorar. Te da mucho tiempo de pensar, de reflexionar. No sé cuándo dejamos de aplaudir a los médicos, pero yo esta noche los voy a aplaudir solo", agregó.

"Me parecía importante, como comunicador, contarles cómo había sido mi experiencia. Entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer por lo laboral, pero les pido que se cuiden", advirtió.

"Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó la pandemia. No hubo una naranja que entrara a la casa que no laváramos con lavandina, y, sin embargo, me contagié. No se confíen, no sean omnipotentes frente a la enfermedad", cerró.