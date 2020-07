Falleció el locutor Luis Fuxan, histórica voz de Canal 13

Marcos Gastaldi junto a Marcela Tinayre.



Desde hace un tiempo se conocía públicamente que el estado de salud de Marcos Gastaldi, ex banquero y ex esposo de Marcela Tinayre, era delicado a manos de la enfermedad de Parkinson y fue internado hace una semana por una infección

En las ultimas el empresario había emperorado considerablemente y recientemente se confirmo su fallecimiento.

En Febrero Marcela había dicho sobre su ex esposo: "Tiene la enfermedad de Parkinson, y a pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho".

Este viernes, la conductora le envió una serie de mensajes de aliento a través de su cuenta de Instagram. Junto a una foto familiar en la que la pareja posa sonriente con un pequeño Rocco, la hija de Mirtha Legrand escribió: "¡Amor! Ponele garra como siempre lo hiciste. ¡Ejemplar!". Esa fue la primera de una serie de imágenes y textos dedicados a Gastaldi.

Marcussss te estamos todos esperando !

"Trato de sostenerlo. Tiene sus momentos de enojo. Es recariñoso y me acompaña en lo que puede y quiere. No soy de esas madres que insiste, pero vamos generalmente a visitarlo los fines de semana. No quiero saturar a Rocco con el tema. Es una vivencia de cada uno. Quienes tienen un familiar enfermo saben que es muy difícil. No se dan una idea. Trato de estar para arriba siempre", manifestaba la hija de Mirtha Legrand, quien antes de comenzar la cuarentena por la pandemia de coronavirus había hablado sobre Gastaldi.

"Veo que mi hija sufre, que va a visitarlo y vuelve muy mal. La familia de él también está todo el tiempo y yo voy a ir a verlo también. Marcos es una bellísima persona", expresaba Mirtha.