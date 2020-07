Berni sobre el jubilado que mató a un ladrón: "No es un asesino"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La Policía bonaerense detuvo esta tarde en Florencio Varela a otro de los prófugos por el robo al jubilado de Quilmes, por lo que ya son dos los capturados por el hecho que culminó con un ladrón muerto y el septuagenario herido e imputado por homicidio, con arresto domiciliario. Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, habló con CANAL 26 sobre esto.

Los dos detenidos esta tarde integraban el grupo que llegó con fines de robo a la casa de Jorge Adolfo Ríos, de 71 años, y que se dieron a la fuga cuando el jubilado logró hacerse de un arma y disparó contra ellos.

Your browser does not support the video element.

De los cinco integrantes de la banda, dos ya fueron detenidos, dos siguen prófugos pero ya estarían identificados y el restante, Franco Moreyra, de 26 años, murió en el hecho alcanzado por las balas de Ríos, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser imputado de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" por la Justicia.

"Estuvimos trabajando todo el día con la DDI de Quilmes por un hecho que nos conmovió a todos. No podemos acostumbrarnos a vivir en una Provincia al revés donde los delincuentes están libres y Jorge preso en su casa", comentó.

"Jorge se acostó sin pensar en que mataría un delincuente que entró en su casa. Indentificamos a tres delincuentes, uno ya está detenido y los otros dos están siendo buscados. No podemos acostumbrarnos a ver a gente inocente presa y los delincuentes libres por la calle", expresó.

Your browser does not support the video element.



"Tenemos dos pandemias: el coronavirus y una enfermedad endémica como es la inseguridad que mata igual o más que le coronavirus. Tenemos que bajar el índice delictivo, estuvimos reunidos con el gobernador e intendentes para mejorar y crear políticas públicas integrales", dijo.

"Los delitos bajaron de manera considerable y hoy vuelven a recuperar su ritmo habitual, comparando estadísticas con el año pasado estamos un 20% abajo pero estamos adelantándonos a acontecimientos que tienen que ver con políticas", comentó.

"No sé lo que pasará, pero cuando vi a Jorge me di cuenta que su idea de esa noche era descansar y no asesinar a un delincuente. No nos podemos acostumbrar a esto. Los delincuentes dos de ellos no tenían antecedentes, eran jóvenes y actuaron de manera muy desorganizada", cerró.