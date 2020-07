Alexander Caniggia rompió el aislamiento y salió a probar su nuevo auto de lujo por las calles

Cande Tinelli, una influencer en Instagram.

Cande Tinelli se animó a manifestar en su Instagram tras dos fotos hot una necesidad sexual y recibió un regalo muy hot.



"Ahora sí", lanzó la cantante con emoticones de fuego, carita sugerente y una boquita de lengua arriba, para indicar el agrado del regalo que le hizo llegar una marca que comercializa productos sexuales femeninos. La misma, se notificó que la empresaria disparó sin filtro que "su cuerpo pedía pista" tal como indicó al pie de su posteo y así fue cumplido su deseo, el cual mostró en un video fugaz corto para las redes sociales.





Se trata de un juguete sexual femenino el cual ,según promociona el emprendimiento, es para "disfrutar de la masturbación". "Te mandamos este regalito especialmente para vos, vas a ser una de las primeras en probarlo. Esperemos que lo disfrutes", recitaba el cartel que acompañó al producto que le llegó a la hija del conductor del Bailando, quien luego de mostrarlo en cámara, lo festejó en vivo y en directo.

Ver esta publicación en Instagram 🦠 mi cuerpo pide pista 🦠 Una publicación compartida de 𝕷𝖊𝖑𝖊’ (@candelariatinelli) el 20 Jul, 2020 a las 4:08 PDT

"Dicen que es un camino de ida pero leeré las instrucciones porque ando medio lost (perdida)", cerró Lelé junto a un emoticon que decía "Love this" (amo esto) para dejar una vez más sorprendidos a sus más de 4 millones de seguidores por sus posteos sin filtro. De esta forma sin novio pero tal como indicó "en pareja con ella misma" y ahora con nuevo chiche, veremos como continúa la cuarentena de Cande.