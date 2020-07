Escándalo en Rafaela por festejos del Día del Amigo hasta con el "Baile del trencito"

Festejo e imprudencia en Rafaela.

Un famoso restaurante de la provincia de Santa Fe organizó una fiesta para celebrar el Día del Amigo en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio de coronavirus: el desenlace del evento fue tan inesperado que las imágenes en video se difundieron en todas las redes sociales.

El festejo se dio este lunes a la noche en un reconocido restaurante de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Todo era festejo y alegría por las celebraciones por el Día del Amigo hasta que inspectores municipales llegaron al lugar ubicado sobre el Boulevard Santa Fe.

Tras ver la presencia de los trabajadores, que se encontraban en el salón -en su mayoría docentes- prohibieron el acceso de los inspectores al cerrar las puertas con llave. El hecho duró media hora.

Por útimo, el Municipio local decidió la clausura del local donde se realizó la fiesta clandestina con “trencito de la alegría” incluido, y los dueños del local han sido imputados por la Fiscalía N° 5 de Rafaela.

Tras lograr ingresar, se advirtió que en la fiesta estaba la titular de la Regional III del Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe. En un video que se viralizó por las redes sociales se advierte su presencia, lo que generó comentarios de todo tipo por parte de los usuarios.

Falta de conciencia social en festejo.