Trabajadores de LATAM en protesta frente a Aeroparque Jorge Newbery

Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia, Canal 26.

Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con Andrés Klipphan en "Noticias de 18 a 20" sobre la decisión de solicitar que se le quite la concesión de los servicios eléctricos a la empresa Edesur.

Lorenzino mantuvo un encuentro virtual con varios intendentes del conurbano y luego de escuchar los distintos reclamos en contra de Edesur sobre el pésimo servicio que la empresa brinda y tras ello comentó en Canal 26 de lo que se habló.

"Mañana a la mañana haremos la presentación. Hace cuatro años intentamos tener una buena comunicación, nos opusimos a los tarifazos, ahora tenemos un colapso del sistema y falta de inversión", expresó.

"El ENRE los multó con millonarias cifras pero no han cumplido y poniendo excusas. Se agotó el tiempo para que tengan la concesión, no hay elementos para que la sigan teniendo", comentó.

"Haremos una presentación en nombre de intendentes y de vecinos que la están pasando muy mal. Edesur siempre fue una de las más denunciadas por vecinos, la empresa se defiende diciendo que no afecta a más de un 1% de sus usuarios", dijo.

Por último cerró: "El servicio es pésimo y pagamos enormes facturas.El ENRE tiene motivos para revisar la concesión. La empresa fracasó con las obras y el tema no resiste más análisis".