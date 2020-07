INDEC: canasta básica subió 1,7% en junio y una familia tipo necesitó $43.811 para no ser pobre

Alberto Fernández y Martín Guzmán, Gobierno, NA.

La propuesta presentada el lunes por los tres grupos de principales acreedores de la deuda externa argentina contempla una tasa de interés promedio del 3,4%, pagos de amortización desde 2025 y un alivio de deuda cercano a los US$ 35.000 millones hasta 2028.

Se trata de la primera oferta oficial unificada que realizan los tres grupos durante el proceso de renegociación de deuda. Anteriormente, el Ad Hoc y Exchange habían acercado una propuesta conjunta mientras que el CAA lo había hecho por separado, con una oferta mucho más en línea con la que finalmente presentó la Argentina.

Asimismo, la oferta de Ad Hoc Bondholder Group de Argentina, el Exchange Bondholder Group y el Comité de Acreedores de Argentina (CAA) utiliza los mismos 10 bonos que la Argentina presentó en su última oferta ante la Securities and Exchange Commission (SEC), con vencimiento promedio de 12.1 años, según un documento citado por la agencia Bloomberg.

Según los primeros cálculos de mercado, la contrapropuesta presentada contemplaría un Valor Presente Neto (VPN) de US$ 56,5 con cada lámina de US$ 100 de la actual deuda, con un descuento de salida del 10%, frente a los US$ 53,5 de la vigente oferta que hizo la Argentina.

Si esto es aceptado, los acreedores recibirían nuevos bonos de un valor presente de USD 56,10 por cada USD 100 nominales en viejos bonos que entreguen. Es un “valor presente” que estima que el precio de mercado que deberían tener hoy los nuevos papeles que surgirían de un acuerdo si la tasa argentina estuviera en torno al 10%.

La propuesta establece una tasa de interés promedio de 3.4% con un pago de cupón dos veces al año (enero y junio), que comienza en 0.125% en 2021 y aumenta hasta un 5% para algunos de los vencimientos.

La Argentina había propuesto a los acreedores que ingresaran primero en el canje que les pagaría ese dinero a través de un bono con vencimiento en 2030 con un interés del 1% para los bonos en dólares y del 0,5% para los nominados en euros.

Sin embargo, según el documento citado por Bloomberg, la contrapropuesta de los acreedores exige que ese bono por intereses vencidos devengue pagos con una tasa de 4.9% y 3.9%, respectivamente.

El Gobierno necesita para antes del 4 de agosto que los tenedores con al menos el 50% de los títulos existentes acepten la propuesta.