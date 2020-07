Masivo repudio en redes a revista que habló del talle "plus size" de hija de Máxima Zorreguieta

Karina Jelinek.

El Cantando por un Sueño 2020 es una de las grandes apuestas para la televisión argentina en medio de la cuarentena por coronavirus. El mismo contará con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández y empezará el lunes 27.

Si bien aún falta una semana, ya comenzaron los escándalos y esta vez involucra a Karina Jelinek quien decidió apartar a su soñador del certamen.

Cristian Fontán iba ser su soñador, sin embargo a poco del debut ella decidió cambiar de compañero y eligió a Manuel Victoria.

La verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. Pero la verdad no me siento cómoda con la diferencia de tono de voz. Quiero decírtelo yo y espero que me puedas entender”, le escribió la modelo.

“Quiero pedir a alguien que cante en un tono similar al mío para sentirme más segura, porque yo no canto. Necesito a alguien que se amolde a mi voz, vos sos re buen cantante. No es algo personal, me pone mal decirte esto”, agregó.

"Por eso, sabiendo eso, decidí ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en LaFlia y ahí tome la decisión que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona. ¡Solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!", concluyó.

La modelo eliminó los mensajes a horas de publicarlos en Twitter, ¿cómo seguirá la novela a días del debut?