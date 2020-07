VIDEO: mujer atacó a palazos a pareja que practicaba sexo en la calle en Rusia

El momento del ataque.

IMÁGENES SENSIBLES. En una de esas decisiones que se toman sin pensar y que no suelen ser muy acertadas. Una pareja empezó a tener relaciones sexuales mientras estaban solo escondidos entre unos arbustos de un parque en la ciudad de Stavropol, al sur de Rusia.

En las imágenes, subidas a Youtube en video, puede observarse de qué manera el hombre y la mujer practican sexo mientras los coches pasan a pocos metros y con las extremidades inferiores prácticamente sobre la vereda.

El descaro y el atrevimiento de la pareja le disgustó marcadamente a Lady Irina, como se conoce a una mujer del barrio que no dudó en coger una tabla y comenzar a reprender a gritos a la pareja y liarse a golpes.

Noticias relacionadas

La mujer rusa zurra en las nalgas primero al varón, que se hace a un lado y después a la mujer, que se queda tumbada.

En el vídeo viral, puede verse a la mujer alejándose del lugar, entre las risas de los que graban desde una ventana cercana.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El video de la agresión en Rusia.

Pese a que el vídeo dura aún unos cuantos segundos, ninguno de los miembros de la pareja se atreve a abandonar la maleza que les daba cobertura.