Jubilado que mató a ladrón: declaró conductor de auto que aparece en el video y complicó su situación

Habló el conductor del auto que se ve en la escena.

Un colectivero declaró este miércoles frente la Justicia que se trata del conductor del auto que pasó cerca de Franco Moreyra, el ladrón que terminó de muerto de dos balazos luego de un asalto a un jubilado en Quilmes, y dijo que en principio pensó que había sufrido un accidente, pero luego escuchó tres disparos y se retiró.

La identidad del hombre quedó en reserva y se presentó a declarar de manera espontánea. Era quien conducía un Fiat Uno blanco con capot negro que se ve en el video de los hechos.

"El hombre explicó que es un trabajador esencial, es chofer de colectivo, que esa madrugada vio a un hombre tendido en el cordón de la vereda y pensó que había sufrido un accidente automovilístico, por eso aminoró la marcha con la intención de auxiliarlo", sostuvo una fuente de la investigación.

El testigo posteriormente declaró que se asustó cuando vio que un hombre mayor armado se acercó al herido, por lo que decidió seguir la marcha, pero ante la duda de si era un policía y, para tratar de entender qué sucedía, dio la vuelta.

En esa segunda pasada del Fiat Uno por el lugar de los hechos, que también quedó grabada por la cámara de seguridad, el colectivero dijo haber visto cómo el hombre armado, es decir Ríos, se agachó y luego escuchó "tres disparos", por lo que se fue asustado.

Moreyra recibió dos balazos, uno en el tórax y otro en la región abdominal, según el informe de autopsia. Según el informe preliminar de la autopsia, del cuerpo de Moreyra se extrajeron dos proyectiles.

El momento en que pasa el testigo por el lugar.

Los forenses de la morgue de Ezpeleta le informaron al fiscal de la causa, Ariel Rivas, que el primer balazo ingresó en el tórax en la línea media axilar, a nivel del sexto espacio intercostal izquierdo, cruzó la quinta vértebra dorsal y se alojó en el hombro derecho.

El segundo proyectil ingresó en la zona abdominal por la fosa ilíaca derecha, pasó por el retroperitoneo y rompió la arteria aorta y la vena cava, lo que provocó una hemorragia abdominal y el shock hipovolémico.

El hecho tuvo lugar el viernes 17, cerca de las 5 de la mañana, cuando los ladrones entraron por tercera vez en la misma noche a robar a la casa de Ríos, ubicada Ayolas al 2757, en Quilmes Oeste.

El jubilado fue sorprendido mientras dormía y fue golpeado e intimidado por los delincuentes con un destornillador mientras le exigían dinero, y en ese momento sacó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.