Muerte de la novia del "Mago sin dientes": tras comprobarse que no murió por asfixia, se esperan los resultados toxicológicos

Marcos Moyano dando un discurso crítico en los Estrella de Mar.

Aviso: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

La celebración venía siendo una fiesta y la alegría teñía a todos, pero en un momento de los premio Estrella de Mar se vio sacudida por un acto sangriento que impresionó a todos los invitados presentes en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey de Mar del Plata. El director Marcos Moyano se subió al escenario y, tras denunciar un acto de censura, simuló cortarse las venas. El acto conmocionó a todo el público.



Marcos Moyano recibió la estatuilla a la mejor Dirección Marplatense. Ya en el escenario, acompañado por sus hijos, cargó en su discurso contra un hecho de censura. Tras hacerlo, desenfundó un cuchillo y simuló realizarse un corte en el brazo izquierdo y todo se tiñó de sangre.

Moyano tomó el cuchillo en su mano y se cortó su brazo.

Mientras el director de la Revista Central, Martin Sala, intentaba disuadirlo, el hombre se agachó tranquilamente, tomó de la mano a su hija y abandonó el escenario. Al mismo tiempo, poco a poco, los asistentes se daban cuenta de que solo era una performance, aunque no podían borrar las huellas de sorpresa de sus caras.

En la primera fila, Laurita Fernández atinó a cubrirse la boca y a desviar la mirada. También estaban Nicolás Cabré, Carlos Rottemberg y Mauricio Dayub. Ante este panorama, la Reina del Mar, Victoria Candela, sufrió una baja de presión y debió ser atendida en el teatro.

Antes de teatralizar su propio suicidio, el director de la obra "La Mueca" denunció un intento de censura contra un centro cultural que dirige su propia madre.

Your browser does not support the video element.

Si necesitás ayuda: Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 135 línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires o (011) 5275-1135 todo el país www.casbuenosaires.com.ar