Chile permite a los mayores de 75 años salir a la calle tres días a la semana

La vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, podría estar lista para septiembre.

Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de biofarmacéuticos para AstraZeneca dijo en la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, podría estar disponible "en cualquier momento a partir de septiembre" si todo sale bien en los ensayos clínicos.

"La tenemos. Así que si tenemos datos de eficacia esperamos tenerlo en cualquier momento a partir de septiembre", dijo Pangalos.

Según los primeros estudios realizados en pacientes sanos, esta vacuna experimental es segura y produce respuesta inmune. Además, tampoco ha ocasionado efectos secundarios graves, según los resultados publicados en la revista médica The Lancet.

"Esperamos que esto signifique que el sistema inmune recordará el virus, de forma que nuestra vacuna protegerá a las personas por un periodo de tiempo extenso", señaló el principal autor del artículo, Andrew Pollard.

