Detuvieron al tercer sospechoso de participar en el asalto y golpiza al jubilado de Quilmes

Uno de los detenidos en Quilmes por el asalto al hombre de 71 años.



Es identificado como C. N. D. y tiene 27 años. Entre julio de 2017 y el 13 de abril pasado estuvo preso en la Unidad 42 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Florencio Varela, para purgar una pena de prisión de cuatro años por haber sido encontrado culpable de robo calificado. Fue beneficiado con la libertad asistida y hoy es buscado como sospechoso del violento robo en Quilmes, donde la víctima, el herrero jubilado Jorge Ríos, mató a balazos a uno de los ladrones, Franco Martín Moreyra.

"Si uno de los que estamos buscando ahora fue liberado por los motivos que ya todos sabemos, es decir por la pandemia, me parece que seguimos sin entender que además del coronavirus en la provincia de Buenos Aires tenemos una enfermedad endémica que se llama inseguridad y que hay responsabilidades que no pueden ser eludidas, entre ellas, la que tiene la Justicia", había dicho ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en referencia a las polémicas libertades y arrestos domiciliarios otorgados a presos considerados dentro del grupo de riesgo de contagio de Covid-19.

El jubilado, de 71 años, quedó en prisión domiciliaria y acusado de homicidio agravado, situación que generó un fuerte debate público. El propio Berni y la ex ministra Patricia Bullrich apoyaron a Ríos y criticaron a la Justicia. Vecinos de Ríos se manifestaron frente a su casa para reclamar su libertad. Los antecedentes de C.N.D y su salida anticipada de prisión puede generar una adicional controversia en este caso, aunque las fuentes consultadas afirmaron que en el acta donde se dispuso la libertad asistida para C. N. D. no se sostuvo que el beneficio fuese otorgado por la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19.

"Las libertades asistidas se pueden solicitar seis meses antes del momento previsto para la libertad condicional, que se obtiene cuando están cumplidas las dos terceras partes de la pena. En este caso, C. N. D., había cumplido el tiempo necesario en prisión para pedir la libertad asistida. El beneficio fue otorgado por el juez de ejecución penal de Quilmes Federico Merlini", dijeron funcionarios que están al tanto de la investigación por el caso de Ríos. Aunque en el momento en que fue beneficiado C N. D existía un acuerdo judicial para la salida de las cárceles de presos en prevención de potenciales contagios del coronavirus.

Con C. N. D. son dos los prófugos del violento robo en la casa de Ríos, ocurrido el viernes pasado en Quilmes Oeste. Otros dos acusados ya están tras las rejas: uno fue detenido por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes y el otro se entregó anoche cuando estaba cercado por la policía.

El vínculo con Quilmes, según fuentes oficiales, quedó demostrado en el cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo de Moreyra, que se detuvo en la puerta del club Cervecero "para un último adiós". En el cementerio donde fueron inhumados los restos solo estuvieron tres personas, como medida preventiva para evitar el contagio de Covid-19.