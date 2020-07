Ginés González García cuestionó el proyecto de Fibrosis quística y Alberto Fernández lo desautorizó

Alberto Fernández evalúa seriamente la vuelta del fútbol, NA.

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "hay que ser cuidadosos" con el retorno del fútbol profesional durante la pandemia del coronavirus, porque estamos "muy lejos de haber superado la pandemia".

"Hay que ser muy cuidadosos en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires el virus está circulando, pareciera ser que está contagiando a menor velocidad, pero estamos lejos de tenerlo resuelto", resaltó Fernández al brindar una entrevista en la TV Pública, donde respondió preguntas de jóvenes de todo el país.

En ese marco, el Presidente destacó que "el retorno del fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto de ocho mil metros cuadrados, que es lo que mide una cancha de fútbol. El riesgo del contagio se puede dar también en los entrenamientos". "Algunos viven en barrios vulnerables, con las dificultades que esos barrios están pasando hoy en día. La mayor preocupación que tienen esos jugadores, porque hay que escucharlos, no es ir a jugar al fútbol. Es ir a jugar al fútbol, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas", explicó el jefe de Estado.

Además, afirmó que "el tema es muy delicado y hay que resolverlo con cierta seriedad", y amplió: "Aclaro que muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío. Hablé con mucha gente que sabe de fútbol, que saben porque conducen clubes o son directores técnicos, y me marcaron estas cosas que yo no me había dado cuenta".

"Alguien había propuesto de ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasa en Jujuy hoy en día", concluyó Fernández, al referirse a la situación de la pandemia en esa provincia. Con el protocolo que la AFA le presentó al Ministerio de Salud, el fútbol volverá a los entrenamientos el próximo 3 de agosto, aunque no hay aún una fecha estipulada para el regreso de los partidos. La actividad del fútbol quedó totalmente paralizada el 17 de marzo, en el inicio de la disputa de la Copa Superliga (se había jugado parcialmente la primera fecha) y sin que aún se resolvieran los torneos de ascenso.

Además, la Conmebol dispuso que las competencias continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se reanuden a medidos de septiembre.