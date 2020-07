EE.UU. cree que China oculta en consulado de San Francisco a científica que trabajó en secreto para el Ejército

El momento del ataque.

IMÁGENES SENSIBLES. Un hombre armado con una sierra, identificado como Shane Vordelmicha Green, de 58 años, atacó salvajemente a dos mujeres en el interior de una lavandería en la ciudad de Portland, en Estados Unidos.

Cámaras de seguridad del local lograron capturar el impactante momento en el que el hombre, empuñando en la mano derecha una sierra, ingresa por la puerta principal del local y se dirige hacia una de las mujeres, quien se encontraba doblando ropa en una mesa.

El hombre, luego arremete con el arma en contra de su primera víctima, quien luego de ser golpeada intenta alejarse del atacante. Instantes más tarde, una segunda mujer aparece en la toma y también es agredida por el sospechoso.

La segunda víctima cae al suelo, en tanto que la otra mujer pretende huir del lugar, quien luego regresa para ayudarla. En tanto, el agresor sale corriendo de la lavandería y aparentemente amenaza a otras dos personas que se encontraban en la calle. Ambos se alejan del hombre, tras haber atestiguado el ataque.

No se revelaron los motivos del ataque, pero el hombre fue acusado de varios cargos de asalto y porte ilegal de armas. La Policía de Portland identificó al sospechoso cerca de Northeast Weidler Street, y le ordenó que se detuviera y soltara la sierra, a lo que este hizo caso omiso continuando su marcha. El hombre, cuyo comportamiento fue descrito por la policía como “errático“, fue detenido tras finalmente acceder a soltar el arma.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. Video completo del ataque.

De todos modos, los policías que participaron en el operativo fueron acusados de “racismo” por personas que presenciaron el arresto, según indican medios internacionales.

El incidente se produce mientras Portland es escenario de protestas en contra de la discriminación racial y la brutalidad policial. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha ordenado fortalecer la cantidad de agentes federales en varios estados del país, entre ellos Oregon.