VIDEO: el impactante momento en que un rayo cae sobre un jugador de fútbol

El jugador Iván Zaboróvski de 16 años estaba entrenando sobre el terreno de juego cuando un rayo lo alcanzó.

El impacto y la llamarada posterior hizo pensar lo peor a los asistentes ya que el joven deportista se desplomó sobre la hierba.

Los médicos lograron salvarle la vida pero el adolescente debió ser sometido a un coma inducido para evitar complicaciones. Solo sufrió quemaduras graves pero no existe un riesgo para su vida.

El director general del Znamya Truda, Igor Mayorov, informó que el estado de Zaborovsky es estable y sus constantes vitales son buenas, por lo que esperan despertarle del coma en breve.

"Todos actuaron rápidamente, muy profesionalmente, la ambulancia llegó en ocho minutos", agregó Mayorov. "Lo más probable es que tuvo un paro respiratorio, recibió primeros auxilios, tal vez por esto el niño está vivo".