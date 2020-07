Argentino que recibió la vacuna de Oxford: "Los médicos son optimistas"

Pablo Berra es argentino y vive en Sudáfrica, esta semana fue noticia ya que fue el primer argentino en recibir la vacuna que desarrolla Oxford en la búsqueda de frenar la propagación de la pandemia por coronavirus. Esta mañana, Berra dialogó con Canal 26 y contó cómo se siente.

"Hace 12 años vivo en Sudáfrica, hubo un pedido en los medios para sumar voluntarios. Estamos quintos en el ranking global de más casos. Busqué en internet de una de las médicas que participa acá del proyecto y me puse en contacto", dijo en diálogo con de "10 a 12".

"A una mitad le dan el placebo y a la otra mitad la vacuna, aún no sé cuál me tocó. Las enfermeras y médicos están contentos con los resultado preliminares, son optimistas por los resultados", comentó.

"Hay un apuro para que la vacuna salga en el menor corto plazo posible. Aparentemente soy el primero latinoamericano que se ha probado la vacuna", explicó.

"Ahora tengo que informar si tengo síntomas leves y debo ir diariamente a un control. No hay distanciamiento social aquí, hubo una cuarentena light", agregó.

"Tuve síntomas leves, escalofrías y dolores musculares pero muy leves. Esto lo tengo que discutir la próxima semana con los médicos", cerró.