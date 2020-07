Afinando: Karina Jelinek interpretó un tema en Instagram antes de debutar en el “Cantando 2020″

Karina Jelinek, Instagram.

Karina Jelinek siempre es noticia y siempre se las arregla para estar presente entre las principales noticias del espectáculo. Y también es una de las famosas que participarán en Cantando 2020, el ciclo con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández. Este lunes 27 de julio a las 22:30 por la pantalla de El Trece se estrena la quinta temporada del reality de canto adaptado a los tiempos de pandemia que comienza con 20 parejas y un jurado compuesto por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina La Princesita y Pepito Cibrián.

Falta casi nada para el gran debut, y la modelo, que había participado en el Cantando hace unos años, no deja de ensayar con miras a su primera presentación en el programa producido por LaFlia. Incluso, recientemente sorprendió a sus seguidores de Instagram al realizar un vivo en el que interpretaba el clásico tema “Mi enfermedad” de Andrés Calamaro. Al verlo, Laurita Fernández lo compartió en Twitter: “Vaaamos todavía @Karijelinek practicando a toda hora para el @cantando2020″. Ella le respondió: “A toda turbina, ensayando a cualquier hora”.

Karina fue la primera en protagonizar un escándalo antes del inicio del reality de talentos. Todo comenzó cuando anunció que Cristian Fontán iba ser su soñador, sin embargo decidió cambiar de compañero a último momento y eligió a Manuel Victoria. En el ciclo El run run del espectáculo, trascendió que ella misma fue quien se encargó de explicarle a Fontán por qué tomó esa determinación.

Dado el gran revuelo generado, Karina posteó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter sobre este tema que más tarde borró. “Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla”, dijo en la red social.

“Viendo eso, como no sé nada de canto, pregunté en la producción por qué lo seleccionaron para mí y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así. Un amigo nuestro en común que me cerró el contrato fue quien lo pidió”, agregó la modelo. ”Por eso, sabiendo eso, decidí ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en LaFlia y ahí tome la decisión de que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona. ¡Solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!”, culminó.

Your browser does not support the video element.

Karina Jelinek ensayando para el "Cantando 2020".

En el Cantando también compitieron otras grandes figuras del espectáculo, como Carmen Barbieri con Mariano Zito; Miguel Ángel Rodríguez con Lula Rosenthal; Dan Breitman con Florencia Anca; Laura Novoa con Patricio Arellano; Melina Lezcano con Juan Pérsico; Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo; Sofi Morandi y Bruno Coccia; Jey Mammón y Carla del Huerto.

En la nueva temporada, fueron convocados: Esmeralda Mitre y Nicolás Serraiti; Flor Torrente y Michel Hersch; Lola Latorre y Lucas Spadafora; Lizardo Ponce y Lucía Villar; Facundo Mazzei y Agustina Agazzani; Adabel Guerrero y Leandro Bassano; Flopy Tesouro y Pablo Turturiello; Mariana Brey y Fran Eizaguirre; Brian Lanzellotta y Ángela Leiva; Federico Salles con Cande Molfese y Agustín Sierra e Inbal Comedi.