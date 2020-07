Pilar Durán, la joven del video del choque fue indagada: "Estoy muy arrepentida y avergonzada”

Pilar Durán, la mujer que protagonizó el accidente.

Un video se transformó en viral en las redes sociales donde se ve a una mujer que protagonizó un escándalo tras chocar en Santiago del Estero contra una plazoleta en el cruce de las calles Libertad y 27 de abril.

La Policía se acercó hasta el lugar para ayudar a la conductora, quien al ver la presencia de los efectivos se resistió a descender del vehículo y a entregar sus datos personales. Todo en medio del aislamiento social que rige por la pandemia de coronavirus. La mujer, claramente alterado, repetía en reiteradas veces que era abogada y tenía “influencias políticas”.

Pilar Durán, así fue identificada, se habría negado a proveer su identidad y datos personales. Con actitudes coincidentes con las que muestran las personas bajo los efectos del alcohol, la mujer habría advertido a los policías que podría hacerlos correr y hasta alardeó ser “sobrina del gobernador” Gerardo Zamora.

A raíz de esto, el Colegio de Abogados dijo que la mujer no está matriculada en la institución. "La señorita Pilar Durán, quien salió en el diario de hoy con el incidente de su vehículo y que dice ser abogada, no está matriculada en nuestro colegio de Santiago del Estero", informaron.

La mujer además se rehusó a realizarse el control de alcoholemia, primero se resistió, para luego hacerlo de mala manera y muy alterada. Durán fue imputada por violar artículo 205 y resistencia a la autoridad.

Asimismo, el fiscal habría ordenado el secuestro del automóvil en que se conducía la presunta abogada.