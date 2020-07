Llega a Netflix la secuela del exitoso film romántico: “El Stand de los besos 2”

Nueva normalidad en Hollywood.

La industria del cine y televisión es una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus, especialmente la de Hollywood con muchos proyectos parados y sin fecha de regreso. En la última semana se conoció que una de las pocas series que pudieron retomar las filmaciones fue The Bold and the Beautiful, pero con un inesperado protagonista: maniquíes.

Los mismos son usados en el set para respetar la distancia social y para fingir que son extras ya que no se admitan tantas personas en un mismo escenario montado. Además, se usa para las actrices en las escenas de amor ya que los abrazan y besan.

A las parejas protagónica se la viste como el personaje que esté sustituyendo y solo se le graba de espaldas y en otras escenas, se usan los maniquíes.

Bradley Bell, productor ejecutivo de The Bold and the Beautiful, dijo: “Al principio quitamos las escenas de amor y la serie empezó a quedarse coja”, explica para The New York Times. “La idea de los maniquíes está funcionando bastante bien. Los filmamos desde una gran distancia para que no se note que son objetos inanimados”.

En Riverdale también se usan para hacer bulto en secuencias donde debe haber varios estudiantes juntos y las medidas de seguridad son comunes a todos los rodajes que ocurran en California.

En México, la telenovela La mexicana y el güero, que también tuvo que cortar su grabación en marzo pero que volvió en junio, permite que su elenco se bese lo que pida el guion.