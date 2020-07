VIDEO: a la Estatua de la Libertad, casi la "parte" un rayo

Divertido momento por limpieza de compras en pandemia. Twitter.

Desde el inicio mismo de la pandemia de coronavirus, limpiar y desinfectar cada producto comprado durante la cuarentena cuando entra a nuestra casa es una actividad que la realizamos sin cuestionar.

Sin embargo, nadie puede negar que con el paso de los días y el agotamiento provocado a causa del encierro, esta medida de prevención fue perdiendo tanta intensidad como se tenía en un principio.

El video que se volvió viral en las redes sociales es una recreación muy creativa de cómo fue cambiando la actitud de la sociedad con respecto a los cuidados del hogar para evitar la propagación del Covid-19.

En la grabación, compartida desde la plataforma TikTok, se puede ver a una joven mujer en la cocina que en el primer día del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) limpia con un desinfectante y un trapo paquete por paquete mientras canta alegremente.

Posteriormente, se ve a la misma mujer pero en el día número 120 del confinamiento social. Y lejos de estar tan entusiasmada como al comienzo de la filmación, se la percibe con muy poca paciencia y harta de realizar esta tarea doméstica.

Un video divertido e imperdible. Twitter-Tik Tok.

De una forma mucho menos exhaustiva, la joven agarra el repasador y rápidamente toca la superficie de los productos para "sacarse de encima" la culpa de no desinfectar las compras.

Según un estudio científico publicado por New England Journal of Medicine, el Covid-19 puede permanecer activo sobre superficies durante varias horas: tres días en el plástico y dos días en el acero.