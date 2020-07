Dólar hoy: el "Blue" llegó a cotizar a $140 y alcanzó un nuevo récord histórico

Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández presentó la nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para los salarios que se deben pagar a comienzos de agosto.

En la conferencia, Fernández definió hoy a la gestión de Mauricio Macri como "una pandemia sin virus" que "arrasó con más de 20 mil PyMEs en cuatro años", a la vez que anticipó esta tarde que la semana que viene el Gobierno lanzará "más de 60 medidas" para "construir un futuro más definido, cómo empezar a trabajar saliendo de esta crisis".

"Estoy seguro de que vamos a encontrar un mejor tiempo. Estamos cerca. Ya pensamos una serie de medidas para plantearle a la sociedad, más de 60 medidas, que tienden a construir un futuro más definido, cómo empezar a trabajar saliendo de esta crisis que la pandemia nos ha puesto", sostuvo el mandatario.

Al lanzar una nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado remarcó: "Estoy seguro de que lo vamos a hacer entre todos y yo necesito que lo hagamos entre todos".

En esa videoconferencia, en la que dialogó con dirigentes de cámaras y federaciones empresarias y con los líderes de la CGT y la CTA de los Argentinos, Héctor Daer y Hugo Yasky, respectivamente, Alberto Fernández se refirió a los resultados de la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada.

"Hemos vivido pandemias sin virus. Hubo otras pandemias que arrasaron con más de 20 mil PyMEs en cuatro años", lanzó el mandatario.

Al dirigirse a los dirigentes sindicales y los empresarios de pequeñas y medianas empresas, el Presidente remarcó: "En Argentina esas ideas que tengo las tengo que discutir con ustedes. Si esta vez no hacemos un país que distribuya de modo más equilibrado, un país que produzca y no especule, si no lo hacemos es culpa nuestra, porque depende de nosotros. Así que hagámoslo y empecemos ya. El Estado va a estar al lado de ustedes, ayudándolos a seguir y a crecer. Les pido que todos juntos diseñemos ese país".

El ATP apunta a "proteger y estimular el empleo en el marco de la pandemia de coronavirus COVID-19", remarcó el Gobierno.

Los empleadores solicitan el beneficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, en caso de ser aprobado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) envía el dinero directamente a las cuentas bancarias de los trabajadores registrados.

El ministro de Trabajo adelantó algo de lo que anunciará el presidente Alberto Fenrández: "Hay algunos cambios en el programa, pero la filosofía del programa se mantiene, pero a medida que la actividad se recupere, iremos ajustándolo.

"Creemos que el ATP no desaparecerá de golpe, sino que se irá ajustando al movimiento de la actividad económica", agregó.

"Estamos estimando unos doscientos y pico mil de puestos de trabajo menos; pero las medidas de protección del empleo han sido eficaces, porque vemos que el principal problema que tenemos es que la creación de empleo es cero y la renovación de contratos temporales es cero", explicó Moroni.