Lucha contra el coronavirus: ¿quiénes serán los primeros en recibir una vacuna?

Coronavirus en Argentina. NA.

Este viernes en horas de la noche fueron confirmados 5.493 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Con estos registros, suman 153.520 positivos en el país.

Del total de casos, 1.105 (0,7%) son importados, 46.528 (30,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 79.424 (51,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 85 nuevas muertes. 40 hombres, 32 residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 45 mujeres; 36 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Córdoba; y 1 residente en la provincia de Mendoza.

Los datos se suman a los de los 20 fallecidos informados esta mañana. Se trató de 11 hombres; 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 residentes en la ciudad de Buenos Aires; uno residente en la provincia de Chaco; y 9 mujeres; 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 residentes en la ciudad de Buenos Aires; 2 residentes en la provincia de Chaco; y una residente en la provincia de Río Negro.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.807.

Hay 65.447 personas que ya recibieron el alta.

Ayer fueron realizadas 16.218 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 609.262 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 13.426,7 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 360.838 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).