Sergio Berni sobre cuarto detenido del robo al jubilado: "Esta es la Justicia que tenemos, debía estar preso hasta el 2022"

Sergio Berni en Canal 26.

En horas de la noche de este viernes, fue detenido el cuarto sospechoso y último prófugo acusado de haber participado en el violento ataque a un jubilado en Quilmes. El hombre agredido por cuatro malvivientes se defendió y terminó disparándole a uno de ellos, quein luego de unas horas falleció.

El caso generó conmoción y controversia en el seno de la sociedad, dividida entre los argumentos de legítima defensa y los de exceso en esa misma defensa personal.

Una vez concretada la detención del cuarto prófugo, Sergio Berni, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se hizo presente en la seccional en donde quedó alojado en Quilmes y habló con la prensa.

"Cuando decimos las cosas, las decimos con fundamento. La mayoría de los que fueron liberados irresponsablemente por la Justicia, hacen lo mismo que este que acabamos de detener, delinquir", dijo Berni en conferencia de prensa ante las cámaras de CANAL 26.

Y siguió: "Este delincuente también está involucrado en el asesinado del joven Adrián Novillo".

Conferencia en Quilmes. Canal 26.

En el mismo sentido manifestó sobre el cuarto detenido por el robo al jubilado de Quilmes: "Esta es la Justicia que tenemos, debía estar preso hasta el 2022".

Declaraciones de Berni. Canal 26.

Finalmente aseguró: "Nadie sabe por qué lo liberaron".

Berni con Canal 26.