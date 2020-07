Padre de Antonia Barra: "¿Cuántas niñas están igual que mi hija, que por vergüenza no denuncian?"

Antonia Barra.

El estremecedor caso de Antonia Barra de 21 años sacude al país vecino de Chile y al mundo, Antonia Barra fue violada y decidió quitarse la vida.

El acusado, Martín Pradenas, de 28, hoy se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera del desarrollo de un juicio que este jueves tuvo su primera audiencia.

Quien habló esta semana fue su padre, Alejandro, quien dijo: "La decisión de mi hija fue muy dolorosa para nosotros. Y nos dimos cuenta de que tenía que ver con la vergüenza, con el dolor".

"Yo iba en la carretera. Una hora antes de llegar a la casa, me cuentan lo que pasó. Hay unos primeros segundos en los que uno piensa hacer cualquier locura. Pero algo me frenó, me calmó. Y tuve una hora para pensar que algo muy grave le había tenido que pasar a mi hija para tomar esa decisión. Porque sé cómo era ella: responsable, destacada, una niña que quería vivir, que quería ir a Estados Unidos, que quería salir, que quería recorrer el mundo", expresó.

"Ella no quiso dar problemas a sus padres. No quería que el papá supiera, que fuera a tocar la puerta del imputado y le diera la pateadura que merece. Fueron semanas, y mi hija nunca manifestó lo que estaba pasando. La medicina explica el comportamiento de una mujer violada, lo que se demora en informar lo que le pasó. Ante eso, nosotros no tuvimos ninguna posibilidad de actuar", reflexionó.

"Hoy yo pienso: cuántas niñas están igual que mi hija, que, por vergüenza a la exposición, a que se les apunte, no denuncian. ¡A una niña hay que aplaudirla por que se atreve a denunciar a un delincuente! Eso es lo que yo quiero lograr. Porque a mi hija le faltó que yo, y la sociedad completa le dijera: todo tiene solución. Le digo a las niñas: si les pasa algo así, díganlo. No crean que las van a apuntar, que van a salir en las redes, porque todo eso se puede solucionar. Todo, menos la muerte", cerró.

El hecho tuvo lugar el 18 de septiembre de 2019 cuando Antonia despertó en una de Pucón, en el sur de Chile. Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio. Según la información, Antonia comenzó a ser ocsada por Pradenas y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp y que fueron publicados por la Fiscalía dan cuenta de su relato. La misma Antonia contó que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres.

Antonia decidió contar todo el 12 de octubre de 2019 cuando llamó por teléfono a su ex novio, Rodrigo Canario, y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además, grabó la llamada y la reenvió. Un día después decidió quitarse la vida.