Incendian sede del grupo scout Santa Rosa de Lima en Temperley: "Es realmente angustiante"

Así quedó el lugar tras el feroz incendio de la madrugada.

El grupo scout Santa Rosa de Lima de Temperley amaneció con una triste y dolorosa noticia: Corazones Solidarios, el comedor en donde trabajar, fue prendido fuego en la madrugada por un grupo de personas que no fueron identificadas.

A raíz de esto, el grupo publicó un video en Facebook donde muestras cómo quedó el lugar y rectificaron que el comedor, ubicado en Distrito 2, Zona 43 Hungría y El Trébol, abrirá las puertas pese a esto.

"Hacemos el video para mostrarles a todos y explicarles lo que pasó. En esta madrugada, entre las 2:45 y 3:15 pasó lo que ven. Este es nuestro grupo donde hacemos nuestra olla popular y donde funciona el comedor Corazones Solidarios y a pesar de la solidaridad nos pasó esto", explica una de las autoridades a cargo.

"Esto no es una falla eléctrica, cuando llegamos todavía había luz. Nuestro Párroco escuchó ruidos, esto nos pasa por ayudar. Este grupo tiene 35 años y tratamos de transmitir valores y educar a jóvenes y adultos", manifestaron en el video.

"Esto es un pedido ni siquiera para que nos ayuden, quizá las personas que hicieron esto no tuvieron una buena familia que transmitan valores. Pedimos una oración por ellos que están en el camino equivocado y agrediendo a personas que lo dan todo sábado a sábado", agregaron.

"Es realmente angustiante ver esto, es un proyecto de años y acá se quemaron cabañas, perdimos cocinas y heladeras. Perdimos muchas cosas... Sepan que es muy difícil pero se podría haber quemado todo pero jamás nuestros sueños", agregan.

"Vinimos a limpiar todo esto y a seguir con nuestro comedor porque hay gente que nos necesita. Decidimos hacer el video para que lo puedan ver. Por favor eduquen a su familia porque después pasa esto. No hay rencor, hay oración para ellos", manifestaron.

"Declaramos este día como un día de cambio y crecimiento. Les agradezco a todos los que ven esto y bueno, sepan que nos vamos a levantar y mejor en nuestra predisposición. Quienes humanamente nos quieran ayudar hace falta mucha oración, acompañen de la manera que puedas. Vamos a seguir adelante", cerró el video.