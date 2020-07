Trotta, por cuarentena: "Vamos dando pasos para el regreso progresivo a las clases presenciales"

Sergio Massa. NA.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, habló este viernes a través de las redes sociales. Lo hizo en el marco de la cuarentena estricta y preventiva que abarca a toda la Argentina, y en su mensaje desatcó el valor del presidente Alberto Fernández.

En un video chat desde su oficina del Congreso, Massa dijo: "Nos fuimos dando fuerza durante toda la campaña", haciendo mención al Primer Mandatario.

En el mismo sentido dijo Massa recordando momentos de la etapa previa a las elecciones ganadas por el peronismo: "Hay un momento, en un acto en Necochea, en donde además Alberto (Fernández), que es muy generoso y muy buena persona, y muy elogioso para con mi formación y mi conocimiento del Estado, hace una valoración excesivamente generosa, mucho más cuando él era el candidato a presidente e íbamos hasta la gente a invitarla para él".

De este modo, Massa, resaltó por video conferencia, la excelente relación personal y de trabajo que lo une al presidente argentino.

El hecho no es menor, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que atraviesa nuestro país, en plena pandemia de coronavirus. La lealtad de Massa para con Alberto Fernández, una vez más demostrada.

Video conferencia de Massa. Gentileza: Twitter La Aguja Pelle.