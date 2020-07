Santa Sofía en manos musulmanas: Turquía no hizo "una manifestación de poder, sino una prueba de debilidad"

Captura del video.

En las redes sociales usuarios capturaron un fenómeno natural en la ciudad de Catalca de Estambul Turquía. Desde hace días, el país registra intensas lluvias que han dejado casas bajo el agua y paralizado el tráfico en algunos distritos.

Las imágenes captadas desde una carretera, muestran una impactante tromba que parece absorber los estragos de las lluvias pasadas.

Cabe destacar que después de estas precipitaciones, en algunas comunidades de Turquía también se registró la caída de granizo.

Distritos Sultangazi y Gaziosmanpaşa de esta ciudad sufrieron inundaciones. Ante esto ciudadanos corrieron en busca de refugio cuando las inundaciones repentinas dejaron coches abandonados flotando por las calles.

Las imágenes fueron capturadas el mismo día en que otro fenómeno natural acechó el país de México con un fuerte sismo.