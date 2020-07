VIDEO: masivas protestas en Rusia contra Putin tras detención del gobernador regional Serguéi Furgal

Captura del video.

Un increíble asalto se dio lugar en Colombia, en una sucursal bancaria de la ciudad de Barranquilla. Ladrones disfrazados de policías robaron 772 millones de pesos (unos 210.000 dólares) de un banco.

El coronel Manuel Rojas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo a periodistas que cuatro sujetos con uniformes de la institución llegaron a una sucursal del BBVA Colombia cuando ésta ya estaba cerrada y le dijeron a los empleados que "iban a pasar revista".

Your browser does not support the video element.

El oficial indicó que los hombres llegaron en dos motocicletas y, sin sospechar que se trataba de un atraco, los trabajadores les facilitaron el acceso a la sucursal bancaria.

Rojas explicó: "Cuando ya están en la parte interna, solicitan a los cajeros salir de los cubículos en los que se encontraban laborando para supuestamente darles una charla", y posteriormente "los intimidan y proceden a hurtar una suma aproximada de 772 millones de pesos".

El coronel añadió que los ladrones "lograron abrir la bóveda" y tras tomar el dinero huyeron en las motocicletas.

Un video de seguridad de la oficina bancaria divulgado por las autoridades muestra cuando dos de los sujetos, vestidos de agentes de la Policía, caminan hacia el interior del banco y los otros dos los esperan en la calle.

Las autoridades anunciaron una recompensa de 20 millones de pesos (unos 5.400 dólares) a quien suministre información que permita la identificación y captura de los atracadores.

Los hechos ocurrieron en la oficina bancaria del barrio Rebolo, considerado uno de los más inseguros