Flor Peña genera conciencia con foto hot en Instagram: "Aprendé a quererte"

Lizy Tagliani.

La conductora Lizy Tagliani compartió un emotivo posteo sobre su niñez donde realizó una emotiva reflexión sobre sus primeros años.

Lizy compartió una vieja foto suya en blanco y negro, junto con un emotivo texto que tuvo mucha repercusión entre otras figuras del mundo del espectáculo.

“Siempre lloro recordando la niña que fui. Recién vino Luisito a mi mente entre carnavales, me vi corriendo desesperada por todas las calles para que una bombita de agua no me alcance. Los chicos mojaban a las chicas, me cansaba de correr pero no me corría nadie. Los chicos de mi barrio nunca pudieron ver mi vestido a lunares, ni mi largo cabello, ni los aros que alguna enfermera me puso al nacer… Les costaba ver lo que yo veía”, reflexionó.

“Yo no (me) sentía diferente por querer ser niña, yo (me) sentía diferente solo por ser. Tantas veces después de llorar a escondidas me sacudía los mocos, me secaba las lágrimas y seguía. Mamá me decía que tenía que mostrar que yo no elegí ser quien soy, solo vine a vivir y ya era bastante. Hoy acá, siendo Lizy y aburrida en mi cuarentena, sé que me iré algún día y dejaré en algún rincón mi mensaje de mujer”, agregó.

El texto gran repercusión en redes sociales donde superó en horas los 80 mil “me gusta” con mensajes de famosas que destacaban si valentía.