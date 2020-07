La frase contundente del CEO del Inter sobre posible llegada de Messi al club italiano

Corrupción por derechos de TV del fútbol.

En un gran esfuerzo por mantenerlas fuera de la vista de todos, tal vez porque la actualidad no invita a nuevos debates sobre temas incómodos, el Gobierno, la AFA y varias de las empresas de medios más poderosas del país aceleraron las reuniones y negociaciones para avanzar con algo que para los clubes ya es un problema: qué hacer con la mitad de los derechos televisivos del fútbol argentino que tiene Disney, en una suerte de limbo después de que diferentes organismos de Estado objetaran la fusión Fox/Espn.

Esa unión empresarial –concretada luego de que Disney anunciara al mundo la compra de la multinacional Fox– quedó trabada en las oficinas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. De ahí debería pasar al Enacom, pero ese Ente Nacional –presidido por el ex jefe de prensa de Sergio Massa, Claudio Ambrosini– ya dio indicios de que no aprobaría la fusión. Los argumentos son los mismos que presentaron otros países con diversas concepciones acerca del rol del Estado y el mercado, como México, Estados Unidos o Brasil. En canales deportivos, Disney pasaría a tener un excesivo poder frente a sus competidores: una posición monopólica o dominante.

La mesa de reuniones para destrabar el tema consta tres partes: la del Gobierno, encabezada por Máximo Kirchner y continuada por Massa y el ministro de Deportes, Matías Lammens; la de la AFA, a través de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y Marcelo Tinelli; y la de las diferentes empresas televisivas que buscan quedarse o entrar. Las tres partes reconocen una cosa: destrabar el conflicto es mucho más difícil de lo que todos preveían. Hay poder, mucho dinero, tecnicismos y amenazas judiciales. “Está todo tan enredado que nada se resuelve fácil”, grafican.

Una de las personas que está en el centro de la escena es Agustín Pichot, quien acercó varios grupos interesados en participar del negocio del fútbol televisado. El ex capitán de Los Pumas tiene vínculos con dos de las tres partes de esa mesa de negociación: está asociado desde hace una década con ESPN y siempre se mantuvo cercano a Massa desde que empezó a participar en la arena política.

Las varias reuniones en las que se explica y detalla cómo funciona el negocio terminan casi siempre en una conclusión inequívoca: son pocos los grupos nacionales que tienen la solidez económica para entrar. Disney ya avisó que si debe desprenderse de FOX Sports (una pantalla que tiene los derechos del fútbol argentino pero también los de la Champions y la Copa Libertadores) no regalará nada: fijó a esa señal en 300 millones de dólares sólo para su operación local.

El cartel de venta y esa tasación en dólares es lo que les da ventaja a las empresas extranjeras: ya sea Turner para quedarse con el 100% de los derechos, o la española MediaPro para conseguir lo que no pudo en 2017. Por una cláusula (“mecanismo de solidaridad”) firmada hace tres años, Turner puede quedarse con el otro 50% por el solo hecho de pagar la cuota de junio que Disney adeuda. Sería una traición desde el sentido común, pero ajustado al contrato vigente.

Escándalo por derechos televisivos. Canal 26.

Desde el punto de vista político, hay algunos factores que gestionan a favor de grupos nacionales, pero siempre con asteriscos en formas de pregunta: ¿para qué, quién y cómo? Siempre sobrevuela la idea de que la Televisión Pública emita dos o tres partidos por fecha. Un Fútbol Para Todos Light, un modo de albertismo futbolero.

Discursos. Las cadenas, quizás para ahuyentar a posibles interesados, sostienen que el costo operativo para transmitir fútbol es de 600 millones de pesos por mes. La publicidad recaudada representa menos de 100 millones, y por el pack fútbol entran alrededor de 300 millones. Sin embargo, en AFA no creen en esos números, a los que definen como “un cuento” de las empresas para ocultar las verdaderas ganancias.



Lo que daba la sensación de ser una traba burocrática por la adquisición de Fox y Espn se transformó en un problema muy concreto desde el momento en que Disney no giró su parte por los derechos televisivos, algo que activó las alarmas en la AFA y la flamante Liga Profesional. La respuesta que les da uno de los principales directivos de Disney en Argentina, Guillermo Tabanera, a Tapia y Tinelli es parecida a la de tantos empresarios: “No tenemos plata”.