Siguen las críticas a Caras por la tapa polémica de Amalia, la hija de Máxima: "No es el cuerpo, es la persona"

Máxima Zorreguieta y su hija Amalia. Foto: Revista Caras.

Esta semana Revista Caras tiene en su tapa a Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda, junto a la princesa Amalia, de 16 años, y generó una gran polémica en las redes.

"La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look 'Plus Size'", dice el título de la publicación en la que presentan a la adolescente como una referente del movimiento “body positive”, que busca la aceptación de todo tipo de cuerpo más allá de los estereotipos de belleza.

Así mismo, en la bajada de la poirtada hacen referencia al acoso que sufre por su aspecto físico:“Víctima del bullying, enfrenta las críticas con fortaleza y el el incondicional apoyo de sus padres. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende la figura de ‘mujer real’”. Pero esto no fue bien recibido por el público de las redes, que rápidamente salió a criticar a la revista por hacer foco en el cuerpo de la menor y no en otras de sus cualidades.

Una de las primera que se mostró crítica fue Yanina Latorre, quien desde el piso de “Los ángeles de la mañana”, disparó: "Es una manera fina de decirle gorda, un horror. La palabra 'plus size' (talle grande) en vez de gorda es tremendo".

Por su parte, Fernanda Iglesias, que también estaba en el programa, opinó: "Hay que empezar a hablar de la gente y los valores que tienen no si es gorda o flaca".

La polémica portada. Foto: Revista Caras.

Jorge Rial, se despachó en contra de la revista vía Twitter. “El bullying disfrazado de buenas costumbres y lenguaje progre. Discriminación al fin”, escribió. Mientras que la periodista Mariana Carabajal compartió un duro mensaje: “Qué bajeza esta tapa, escrutando el cuerpo de una adolescente y poniendo el eje en que es "plus size". Déjense de joder con esa lupa sobre cuerpos femeninos, y marcando parámetros de supuesta "normalidad" o belleza. ¿Podrán aprender a respetarnos? #Hartas”.

El debate tomó tal magnitud que hasta Rick Evers, el reportero real holandés, hizo público su repudio a la revista. “La portada de la revista argentina con una hermosa foto de la reina Máxima y la princesa Amalia con un titular sobre cómo Amalia muestra con orgullo "su look de talla grande" (!). A continuación informan cómo Amalia es el blanco del acoso y la crítica…”, escribió indignado.

Argentijns blad covert met prachtige foto van Koningin Máxima en Prinses Amalia (17).

Daarbij een kop over hoe Amalia trots "haar plus size look" (!) laat zien. Daaronder melden ze hoe Amalia mikpunt van pestgedrag en kritiek is... https://t.co/nYxftZHIhk