La Patagonia atraviesa el invierno más crudo en los últimos 20 años

Intensas nevadas y lluvias se registran en Neuquén ocasionando cortes en rutas nacionales del sur de la provincia por acumulación de nieve y de hielo en la calzada, en tanto en la capital de la provincia se produjeron anegamientos de calles y desbordes en el sistema de drenaje por el aumento del caudal del río Limay.





Vialidad Nacional informó que la ruta nacional 237 Tramo Piedra del Águila - empalme RN 40 continúa el corte preventivo con acumulación de hielo y nieve en zona Estancia Chacabuco.





La ruta nacional 40 Sur Tramo Zapala - La Rinconada se encuentra intransitable por acumulación de hielo en zona El Salitral - Las Carpas.



La ruta nacional 22 en el Tramo Santo Domingo - Zapala está transitable con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas.





Durante toda la jornada permanece inhabilitado el Paso Internacional Pino Hachado por acumulación de hielo y nieve sobre la calzada.

El organismo nacional informó que “los equipos viales se encuentran trabajando en el despeje y mantenimiento de los tramos mencionados”.





Debido al pronóstico de más nevadas esta semana, solicitaron consultar el estado de las rutas antes de salir de viaje en la web de Vialidad Nacional https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas.





También pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 18 hs a través del 0800-222-6272 / 0800-333-0073 o vía correo electrónico: atencionalusuario@vialidad.gob.ar





En la capital de Neuquén, “en las últimas 12 horas cayeron 25 milímetros de agua, más del 10% de lo que cae en una año, que es de 200 milímetros”, informó el subsecretario de Protección Ciudadana, Francisco Baggio.





La intensa precipitación ocasionó el anegamiento de calles, cambio de recorridos del transporte público, problemas con el funcionamiento del sistema cloacal en algunos sectores y la asistencia a más de 60 familias hasta el momento.





Baggio indicó que “en el operativo trabaja personal de Defensa Civil, se realiza mantenimiento vial y hay anegamiento de calles porque si bien los drenajes y pluviales funcionan bien, hay problemas por el crecimiento del río (Limay)”.





Por su lado, Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, informó que por acumulación de agua se cortó el tránsito en calles del bajo de la ciudad debido a que “los vehículos generaban olas que ingresaban al interior de viviendas y negocios”.





El pronóstico del clima anticipa que seguirán las lluvias varios días más con bajas temperaturas.