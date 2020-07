Se incendiaron ocho autos y cuatro motos en simultáneo en la ciudad y apuntan contra los "Quemacoches"

El Secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, dispuso que todas las dependencias de la Policía de la Ciudad y los cuarteles de Bomberos tocarán sus sirenas durante un minuto, en conmemoración y reconocimiento a los dos bomberos que fallecieron durante el incendio en una perfumería de Villa Crespo.

La iniciativa, según se informó, es "en cumplimiento de su deber y honrando su vocación de servicio".

El funcionario dispuso además que el personal que se encuentre en servicio hiciera una interrupción de sus funciones y procedieron a ponerse en posición firme, haciendo el saludo uno, para "recordar a los compañeros que dejaron la vida cumpliendo con su deber".

El comandante Director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz, de la Estación VI Villa Crespo, murieron el martes mientras intentaban junto a otros bomberos aoagar un incendio en una perfumería de la firma Pigmento, ubicada en la Avenida Corrientes al 5200, en el barrio porteño de Villa Crespo.



Asimismo, hubo varios bomberos heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales, aunque la mayoría de ellos fue dado de alta y quedan dos internados en terapia intensiva y un restante que fue operado en el abdomen.