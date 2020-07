El Ministerio de Cultura de La Nación homenajeó a Evita con un emocionante video

Angélica Clara Pietrantonio, foto crédito La Nación.

Angélica Clara Pietrantonio tiene 100 años, no sólo su edad es lo más destacada sino lo que representa para la cultura habiendo trabajado con personalidades como Evita y Bergoglio.

Trabajó desde los 15 hasta los 88. "Fui corsetera, y también modista, sastre y bordadora en piedra", contó.



Su oficio la llevó a trabajar con personalidades famosas como Eva Duarte, Niní Marshall, Paulina y Berta Singerman, entre tantas otras. "Antes se respetaba más a las actrices, caminaban por la calle y nadie les podía decir nada", recordó en una entrevista con La Nación.

Respecto a su secreto para llegar a los 100, dijo: "Si yo lo supiera, querido... Siempre digo que tiene que ver con lo que disponga Jesús, el Señor. ¿No? Mi mamá murió a los 96 y mi papá a los 86, pero mis hermanitas, todas más chicas que yo, ya murieron. ¿A usted le parece justo?".

"Antes se comía sin rebusques, no como ahora. Se comía puchero, y mucho asado", reveló.

Sobre sus orígenes, contó: "Mi papá fue a la escuela hasta los 12 años. Nada más. Era pizzero, y cada cosa que hacía era una exquisitez. Hubo épocas en las que no nos fue bien y otras, más o menos. Mi papá tenía negocio de pizza y también fue dueño de las heladerías Uso Napoli, el mejor helado de Buenos Aires. Era un genio, todo lo que hacía era rico".

"Aprendí costura con mi hermana mayor, nunca fui a un instituto. Empecé a trabajar a los 15 y tuve a las mejores clientas del país, como la dueña del Trust Joyero. Una vez, esta señora quiso conocer a mis padres, así que me vine con ella, en su auto con chofer, para que viera a mi familia", reveló.

"Tuve una vida linda, aunque, cada tanto, alguno se enfermaba. Mi mamá no sufrió, vivió hasta los 96. Murió un 26 de mayo, la fui a ver y pensé que estaba dormida, pero no. La toqué y aún estaba tibia", explicó sobre su vida.

"El año 1930 fue una desgracia. Hasta el ´35, fue duro. Pero como mi papá sabía hacer de todo, nos defendíamos. Para ir a trabajar era un sacrificio, porque no existían los medios de transporte que hay ahora, había que caminar mucho. No era tan fácil. Se soportaba mucho frío, pero no se podía faltar jamás. Cuando había plata para el ómnibus, lo tomábamos. Cuando no, nos volvíamos a casa caminando desde Cabildo y Federico Lacroze hasta el barrio de Florida", recordó.



Respecto a su vida amorosa, confesó: "Soy soltera. No se me dio. Estuve tres años de novia para casarme, pero él se enfermó de cáncer y murió. Fumaba mucho, como todos los muchachos jóvenes de ese entonces, por eso se enfermaban. Yo tenía 17 y él 25 cuando nos pusimos de novio. Murió a los 32. Decían que había muerto de tuberculosis, pero no fue así. Él tuvo lo que después se conoció como cáncer. A mí no me van a engañar".

Al ser consultada sobre cómo llegó a ser modista de las figuras de la época, contó: "Se dio porque tenía un negocio de corsetería. Traté con la mejor gente de Buenos Aires. Le hacía la corsetería a Niní Marshall y a Eva Duarte". "Era una chica jovencita, pobre. Todavía no era famosa. Recuerdo su sencillez, su educación", contó sobre Eva.

"La conocí bien, era vergonzosa. No entiendo de dónde le salió esa voz que tenía cuando daba sus discursos, porque ella tenía una voz bien finita. Perón le vio pasta, era una chica muy inteligente. Cuando Evita se fue con Perón me envió, a través de Juan Duarte, su hermano, una nota donde me pedía que yo le siguiera haciendo corseletes. Me decía que como la conocía tanto, no era necesario probarse", reveló sobre su vínculo.

Angélica fue colaboradora de la Parroquia San Isidro Labrador, ubicada donde tuvo contacto con el entonces cardenal Jorge Bergoglio.

"Era un padre fabuloso, amoroso. Yo lo quería como si fuese un familiar mío", dijo. Sobre el momento en que fue elegido Papa, reveló: "Para mí fue una emoción muy grande. Yo sabía que algún día iba a llegar a ser Papa. Es una persona excelente y muy inteligente. Se lo merece."