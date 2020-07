Incendio trágico en Ramos Mejía: murieron dos adultos y una nena de unos 10 años

Incendio en Ramos Mejía.

Tres personas murieron luego de una fuerte explosión en un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio erigido sobre la avenida San Martín al 1.400, en Ramos Mejía Las víctimas fatales son un matrimonio, ambos de 40 años, y una menor.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría originado por un escape de gas. Fuentes policiales confirmaron que los tres ocupantes del inmueble murieron carbonizados.

Gustavo Cid, bombero que intervino, confirmó que las víctimas fatales fueron un hombre de 40 años, una mujer de similar edad y una nena de alrededor de 10 años.

Los bomberos de la zona evacuaron a 20 vecinos, pero no pudieron hacer nada por las tres víctimas fatales, que fallecieron en el hall del inmueble.

Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos de La Matanza, con el respaldo de una escalera mecánica aportada por el cuartel de Tres de Febrero y un móvil hidroelevador de Morón. Uno de los bomberos debió ser trasladado al Hospital Güemes, de Haedo, con principio de asfixia.